Čtveřice evropských zemí chce dostat na železnici více spacích vozů. Propojí se 13 měst, Česko mezi nimi není

Státní železnice čtyř evropských států v úterý slíbily rozšíření sítě spacích vozů, mají v plánu propojit 13 měst. Jedná se o nejrozsáhlejší rozšíření této sítě za řadu let, napsala agentura Reuters. Investici 500 milionů eur, tedy 13,3 miliardy korun, oznámily Německo, Rakousko, Francie a Švýcarsko. Berlín minulý rok informoval, že zásadní roli v jeho plánu snížit emise uhlíku z dopravy hraje na úkor letectví právě osobní železniční doprava. Berlín 10:11 10. prosince 2020 Člověk nastoupí večer do vlaku v Mnichově nebo Berlíně a ráno dorazí čerstvý do Bruselu nebo do Paříže, uvedl německý ministr dopravy. Ilustrační foto

Noční vlaky se stále hojně používají ve východní Evropě, spací vozy je možné využít například na trase mezi Petrohradem a Moskvou. V západní Evropě tento typ cestování ale už několik desetiletí upadá, připomíná agentura Reuters. Smrtelnou ránu mu podle ní zasadily nízkorozpočtové aerolinky.

Nové linky bude provozovat rakouská společnost ÖVB, nasadí na ně 20 nových vlaků. Počítá se 1,4 milionu nočních pasažérů ročně. Od prosince příštího roku budou moci noční cestující jet z Vídně přes Mnichov do Paříže a z Curychu přes Kolín nad Rýnem do Amsterodamu. Dva roky nato se přidají linky z Berlína do Bruselu a do Paříže a z Curychu do Barcelony.

Ministři dopravy zúčastněných zemí projekt přestavují jako návrat k legendární síti transevropských expresů Trans Europ Express, která od 50. do začátku 90. let spojovala západní Evropu. Tyto hotely na kolech, které měly pouze obchodní třídu, ve skladbě zvěčnila i německá skupina Kraftwerk. Projekt čtyř evropských zemí má být v rozsahu oproti Trans Europ Express skromnější, napsala agentura Reuters.

„Člověk nastoupí večer do vlaku v Mnichově nebo Berlíně a ráno dorazí čerstvý do Bruselu nebo do Paříže,“ uvedl německý ministr dopravy Andreas Scheuer. „Budeme cestovat ekologičtěji,“ dodal.