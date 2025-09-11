Zentiva mění majitele. Odhadem za sto miliard ji kupuje americká investiční společnost GTCR
Americká investiční společnost GTCR kupuje od firmy Advent International českého výrobce léků Zentiva. Advent to ve čtvrtek uvedl v tiskové zprávě, prodejní cenu však nezveřejnil. Ekonomický list Financial Times (FT) předtím s odkazem na své zdroje informoval, že GTCR převezme Zentivu za 4,1 miliardy eur (100 miliard Kč).
Částka podle zdrojů FT zahrnuje i dluhy. Zmíněná prodejní cena představuje výrazné zhodnocení proti částce 1,9 miliardy eur, za kterou Zentivu Advent International v roce 2018 získal.
Společnost Zentiva sídlí v Praze a od roku 2009 byla divizí generických léčiv francouzského výrobce Sanofi. Ten ji následně v roce 2017 vyčlenil do samostatné společnosti a v roce 2018 prodal dosavadnímu majiteli, firmě Advent.
Prodej Zentivy firmě GTCR podle Financial Times potvrzuje rostoucí zájem investorů o stabilní farmaceutické podniky v regionu. Dokončení transakce se podle tiskové zprávy Adventu očekává začátkem příštího roku. Šéf zdravotnických aktivit GTCR Sean Cunningham uvedl, že firma se těší na spolupráci s vedením Zentivy na další fázi růstu podniku.
Spekulace o prodeji
O prodeji Zentivy se už několik měsíců spekulovalo. Indický list The Economic Times nedávno uvedl, že o převzetí českého výrobce léků jednala indická farmaceutická společnost Aurobindo Pharma. Spekulovalo se, že cena transakce by mohla dosáhnout až 5,5 miliardy dolarů (více než 115 miliard Kč).
Společnost GTCR spravuje aktiva v hodnotě 46,7 miliardy dolarů. V minulosti se zajímala také o převzetí konkurenčního výrobce Stada, toho ale nakonec za deset miliard eur nedávno koupila investiční skupina CapVest. GTCR se dlouhodobě zaměřuje na investice do zdravotnictví, akvizice Zentivy tak zapadá do její strategie posilování pozice v evropském farmaceutickém sektoru.
Podle údajů společnosti LSEG Intelligence dosáhl objem globálních transakcí ve zdravotnickém sektoru do konce srpna 198 miliard dolarů, což je meziroční nárůst o dvě procenta. Investice do výrobců takzvaných generických léčiv či smluvních farmaceutických firem tvoří významnou část tohoto růstu.
Po vyčlenění ze Sanofi se Zentiva rychle rozrostla a stala se jedním z klíčových hráčů na evropském trhu generických léčiv. Přípravky Zentivy jsou například určeny k léčbě bolestí, kardiovaskulárních onemocnění, onemocnění centrálního nervového systému, zažívacího, močového a pohlavního ústrojí a k léčbě respiračních problémů.
Zentiva působí ve více než 30 zemích a zaměstnává téměř 4800 lidí, z toho 1500 v Česku. Kořeny Zentivy sahají k lékárně U Černého orla, která působila v centru Prahy před více než 500 lety.