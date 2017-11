Ženy se častěji prosazují v byznysu. Mnohé se pouštějí do oborů považovaných za doménu mužů

Do byznysu se pouští stále víc žen. Jen v loňském roce si vlastní firmu založilo skoro devět tisíc podnikatelek. Ty nejúspěšnější letos už podesáté vybrala porota projektu Ocenění českých podnikatelek. Celkově se do finále dostalo 115 firem z různých oborů - od IT poradenství, přes vydavatelství časopisů s křížovkami, až po výrobu techniky na odhalování drog. Praha 12:13 11. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oceněné české podnikatelky. Zleva Eva Dokoupilová, Darina Vodrážková, Zdenka Homolová, Eva Hronová, Michaela Povýšilová a Sylva Jílová na tiskové konferenci k vyhlášení 10. ročníku Ocenění českých podnikatelek. | Foto: ČTK | Zdroj: ČTK

Skloubit práci a rodinu bylo pro Evu Hronovou na konci devadesátých let téměř nemožné. Tehdy totiž vychovávala dvě malé děti a nikdo ji nechtěl zaměstnat. Hledala si proto různé přivýdělky.

Cenu Michala Velíška získala učitelka mateřské školy. Vlastním tělem ochránila dítě před autem Číst článek

„Já jsem v té době dokonce dělala i ve školní jídelně takovou tu holku pro všechno. Jenom kvůli tomu, že jsem měla prázdniny, abych s dětma mohla být. Vlastně s manželem jsme uklízeli hřiště, natírali jsme lavičky. Prostě jsme byli mladí a práce bylo málo,“ říká.

Nakonec se Eva Hronová rozhodla založit vlastní firmu s názvem Revatech. Letos už je to 18 let, co prodává montážním podnikům elektromateriál. Do pracovního chodu se postupně zapojily taky její děti. Ty podle podnikatelky jednou firmu převezmou.

„Vlastně jsme malá rodinná firma, kde pracuje dcera a syn. Syn vystudoval ČVUT a dcera ekonomii. Hovoří několika jazyky, nebojí se komunikovat se zahraničím, takže už máme zastoupení od tří dodavatelů - ze Španělska, Holandska a z Německa.“

Za svoje úspěchy letos získala první místo v kategorii malá společnost. Spíše mužský obor si pro podnikání vybrala taky další z oceněných žen. Zdenka Homolová totiž vyrábí minipivovary na míru. K byznysu ji dovedly problémy v práci.

„V zaměstnání jsem nebyla příliš spokojená a s manželem jsme hledali nějaké řešení. A vyplynulo z toho založit vlastní firmu. Protože jsme oba strojaři, tak jsme se rozhodli věnovat se této činnosti. Zákazník nám dodá prostory, kde by chtěl mít minipivovar. My mu vypracujeme technologický projekt a vyrobíme zařízení,“ tvrdí.

Její společnost vyhrála v kategorii středních firem i díky ekonomickým výsledkům. Ty jsou totiž jedním z kritérií pro zařazení do soutěže. Kromě ročního obratu nad deset milionů korun musí být firma na trhu alespoň čtyři roky.

Za dvě svědkyně někdo podepsal jejich výpověď. Byla to policie, naznačují Číst článek

Podle zakladatelky projektu Heleny Kohoutové mají letošní vítězky jedno společné. „Až 60 procent žen obecně podniká v oblasti služeb, obchodu. 40 procent pak v nějakých průmyslových oborech. Zajímavé je to, že obvykle na stupních vítězů v ocenění českých podnikatelek uspějí ženy z více mužských výrobních oborů.“

Zatímco loni se podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků pustilo do podnikání skoro devět tisíc žen, letos to bude ještě o třetinu víc.

„Ženy podnikatelky jsou velmi významnou složkou české ekonomiky, protože stoupá stále počet firem vlastněných ženami. A to, že je naše ekonomika v tak dobré kondici, je také zásluhou českých žen podnikatelek. Nicméně ženy podnikatelky do podnikání vnášejí i další ženský rozměr. Dávají tam do toho cit, empatii, intuici, houževnatost a ještě ukazují, že s poctivostí a férovostí jde velmi daleko dojít,“ odhaduje náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Pavla Sluková.

Řada žen se pouští do byznysu, protože je přinutí situace - musí například převzít rodinné podnikání. Roli hraje i neochota firem zaměstnávat na částečný úvazek. Skloubit práci a výchovu dětí je pak obtížné. Rozdíl je i v motivaci. Zatímco muži míří v byznysu hlavně za co nejvyšším ziskem, ženy upřednostňují stabilitu.