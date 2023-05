Zestátnění části ČEZ? Stát by měl mít v rukou strategický podnik, míní analytik

Vláda před několika dny schválila návrh zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, který otevírá cestu k zestátnění energetické skupiny ČEZ. Je potřeba kvůli energetické soběstačnosti restrukturalizovat a rozdělit ČEZ na státní a soukromou část? „Určitě ne,“ míní ekonom společnosti Capitalinked Radim Dohnal. „Je to účelné. Nemusí se to týkat plné kontroly ČEZ, ale přinejmenším strategických částí,“ reaguje analytik Jiří Gavor. Pro a proti Praha 0:10 24. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Část ČEZu by mohl mít v rukou stát, tvrdí analytik Gavor | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Podle Dohnala rozhodně není kvůli energetické soběstačnosti potřeba restrukturalizovat, respektive rozdělit společnost ČEZ.

Akcie ČEZu se ani v pondělí nevzpamatovaly z prudkého propadu z minulého týdne v reakci na vládní návrh zákona, který otevírá cestu k rozdělení a zestátnění části energetické společnosti. Debatují energetický analytik Jiří Gavor a ekonom Radim Dohnal

„Co znamená pojem energetická soběstačnost, je s velkým otazníkem. Elektřina má zvláštní vlastnost, že se jí musí vždy vyrobit přesně tolik, kolik se spotřebuje. A tohoto docílit je nemožné a bylo by to mimořádně nákladné. Znamenalo by to výrazné zvýšení cen. Mířit na nějakou soběstačnost je zbytečné, nebezpečné, falešné a často zneužitelné,“ naznačuje ekonom.

Připomíná, že v Maďarsku je energetická skupina MVM zestátněna už 13 let a nezdá se podle něj, že by to vedlo k větší soběstačnosti nebo stabilitě sítí.

„Hlavně to, co maďarský premiér Viktor Orbán deklaroval a deklaruje se i zde, že by se stavěl nový jaderný blok, se mu tam nedaří. S Putinem se vyfotili v lednu 2013 a doteď nemá hotové ani zemní práce. Stát není ten, kdo rychle staví, spíše naopak,“ konstatuje Dohnal.

Gavor opakuje, že restrukturalizaci ČEZ považuje za účelnou. Vysvětluje, že existuje řada dlouhodobých projektů, které jsou podstatné pro energetickou bezpečnost státu a pro směřování státní energetické koncepce, ale nejsou dostatečně finančně atraktivní pro menšinové akcionáře. Klasickým případem je podle něj výstavba nových jaderných bloků.

„To je obrovsky nákladná záležitost. Koneckonců ani státům se to příliš nedaří realizovat. Ve světě převažuje při výstavbě jaderných kapacit plné státní vlastnictví, které zjednodušuje výstavbu a zlevňuje financování,“ popisuje.

Připomíná, že Česko také ještě čeká útlum těžby a spotřeby uhlí a uvažuje se i o rozvoji těžby lithia, do které je také angažován ČEZ.

„To jsou oblasti, do kterých se menšinovým akcionářům, a to plně oprávněně, nechce. Soukromý akcionář pochopitelně musí reagovat především na profitabilitu podnikání. A proto je plná státní kontrola přinejmenším nad jadernou a uhelnou částí velice významná,“ vysvětluje ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií a člen vládního výboru pro udržitelnou energetiku.

Staré a nové jádro

Dohnal upozorňuje, že v souvislosti s jádrem se v Česku často míchají dvě velmi odlišné věci. Staré jaderné bloky a výstavba nových.

„Politici to často dělají a říkají jádro, ale míchají při tom dohromady staré a nové. Staré jaderné bloky jsou čtyři v Dukovanech a dva v Temelíně. Osobně bych chtěl, aby ty v Temelíně, které před 20 lety stály údajně 98 miliard korun, fungovaly co nejdéle. Aby se, pokud to bezpečnost dovolí, jejich životnost prodlužovala tak, jak se ve Finsku plánuje i na 70 let. A je úplně jedno, jestli to má stát nebo soukromý vlastník. Je to zlaté vejce, o které se musí dobře starat,“ nastiňuje.

Úplně jiné téma je pak podle něj výstavba nových jaderných bloků. Připomíná, že od spuštění Temelína ve světě proběhly dvě velké jaderné havárie a mínění se otočilo nejenom v Česku, ale hlavně v Německu, Rakousku či Švýcarsku. Výstavby reaktorů také zdražily.

„Souhlasím s tím, že žádný soukromý vlastník to nebude chtít dělat a ani na druhé straně dodavatel tam nebude chtít mít soukromého podnikatele. Řešením proto ale není zestátnit celý ČEZ, ale aby si stát převzal, a to tu bylo už v nějaké debatě před devíti nebo sedmi lety, pouze firmu Dukovany II, za což zaplatí několik miliard korun a může tam stavět s pomocí ČEZ,“ nastiňuje.

Podle Gavora by stát měl mít v rukou strategický státní podnik. Není prý příznivcem zestátnění celého ČEZ, protože by to bylo příliš rozpočtově nákladné. Jako optimální se mu jeví varianta, že by pod stát padala výroba a minoritní akcionáři by měli distribuci a obchod.

„A ještě do toho patří rozvoj obnovitelných zdrojů, což je divize ČEZ, která momentálně zdaleka negeneruje nějakou podstatnou část zisku. Ale je to aktivita velice zajímavá pro menšinové akcionáře, která nepotřebuje nějakou významnou státní podporu, která se skvěle prodává na burze a do které rádi menšinoví akcionáři vstupují,“ podotýká energetický analytik Jiří Gavor.

Podle Dohnala by zestátnění velké části ČEZ vedlo nejen k neefektivnímu hospodaření, ale mimo jiné také ke konci pražské burzy.

„Tržní kapitalizace poklesne na méně než polovinu a pražská burza se zařadí v žebříčku někam úplně špatně. A jestli chceme nějakou penzijní reformu, nebudeme to mít s kým dělat,“ konstatuje ekonom společnosti Capitalinked.

