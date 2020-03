Díky mírné zimě silničáři ušetřili miliony korun. Většinou je investují do opravy a údržby silnic

Silničářům dělala největší práci ledovka, která se díky kolísání teplot vyskytovala na různých místech. Stav silnic tak bylo zapotřebí hlídat monitorovacími jízdami. Ovšem vzhledem k mírné zimě silničáři ušetřili miliony korun a na skladě jim zbyly tuny posypových materiálů, které využijí během příští zimy. Praha 9:54 15. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oprava silnice (ilustrační foto) | Foto: Iva Kokešová | Zdroj: Český rozhlas

V Libereckém kraji byla letošní zima byla podle silničářů třetí nejmírnější za posledních 15 let. „Teplejší byly pouze zimy v letech 2006/2007 a 2013/2014. Z dlouhodobého pohledu celkové náklady na zimní údržbu pomalu klesají,“ doplnil Petr Šén ze společnosti Silnice LK, která zajišťuje zimní údržbu krajských komunikací druhých a třetích tříd a také část hlavních tahů. Do konce února stála podle něj údržba krajských komunikací 74,4 milionu korun. Před rokem ve stejném období náklady přesáhly 115 milionů, dalších 12,4 milionu zaplatili silničáři ještě v březnu a dubnu.

Krajská správa silnic zajišťuje údržbu 2 072 kilometrů silnic druhých a třetích tříd. „Předpokládáme, že celkový účet za zimní údržbu na krajských silnicích by mohl letos dosáhnout částky 90 milionů korun,“ dodal Šén. Záležet bude podle něj na počasí. Liberecký kraj je podhorskou oblastí, která je na zimní údržbu náročná. Hlavně do Jizerských hor a Krkonoš museli v minulosti sypače a pluhy vyjíždět i v květnu. V posledních třech zimách už to ale nebylo nutné. Zimy jsou podle Šéna mírnější a náklady klesají, v průměru se ale stále pohybují kolem 120 milionů korun.

Mírnou zimu pocítili silničáři také v Jihomoravském kraji, kde místy téměř nepotřebovali radlici na sníh. „Nejvíc nás trápily ranní namrzající mlhy. Sněhu bylo opravu málo. Na Blanensku či Tišnovsku jsme vyjížděli častěji, ale v jižních částech kraje jsme pluhovali mnohde opravdu jen jednou, jinak jsme jen posypávali,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Milan Macháček.

Zima náročná na organizaci údržby

V Olomouckém kraji byla zima pro silničáře docela nepříjemná. „Určitě nebyla náročná na zvládnutí zásahů, spíše na jejich zjištění a provedení adekvátní údržby,“ uvedl Škrabal ze Správy silnic Olomouckého kraje.

Problémem byly proměnlivé povětrnostní podmínky, které měly podle Škrabala za následek časté namrzání vozovek či tvorbu ledovky: „A to převážně lokálně, plošných zásahů bylo minimum. V těchto podmínkách při provádění kontrol se ne vždy podaří nalézt všechny úseky silnic, kde je vlivem zimních povětrnostních podmínek snížena sjízdnost.“

Občas se proto stávalo, že silničáři provedli posyp v místech, kde nebyl nutný. „Nebo naopak v době kontroly byl úsek v pořádku a jeho sjízdnost se snížila o chvíli později. Vliv totiž kromě povětrnostních podmínek má i zbytková sůl na vozovce, kde lze její množství jen obtížně odhadnout. Z těchto důvodů byly stížnosti jak na provedení, tak i na neprovedení zimní údržby ve stejnou dobu v jednom mikroregionu,“ uvedl Škrabal.

Nejnákladnější leden a únor

„Letošní zima byla rozhodně mírnější než předcházející zimní období. Vyznačovala se i tím, že silničáře ve větší míře trápily namrzající vozovky. Když pršelo a v noci nebo k ránu teploty klesly pod nulu, tak silnice namrzaly,“ uvedl mluvčí hejtmanství Královéhradeckého kraje Michal Friček.

Nejvíce peněz silničáře z Údržby silnic Královéhradeckého kraje stála údržba v lednu, na který připadlo 40,4 milionu korun. I loni byly náklady v lednu nejvyšší, když dosáhly 87 milionů korun. První výjezd sezony měli silničáři 12. listopadu 2019, kdy vyjeli ošetřit silnice do Krkonoš a Orlických hor.

Stejně na tom byli silničáři v Plzeňském kraji. „Náklady v lednu činily 36 milionů korun, nejvíce peněz se vydávalo na Klatovsku, kde sypače obsluhují nejvíce okruhů,“ uvedl provozní ředitel Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Radek Šíma. „Po posledních prohlídkách silnic můžeme konstatovat, že mírný průběh zimy se pozitivně projevuje v menším poškození povrchů krajských silnic,“ dodal Šíma.

Nejvíce práce s údržbou měli silničáři v Ústeckém kraji v únoru. „Nejvíc nás tuto zimu trápí častý silný vítr, který vytváří na sněhové pokrývce sněhové jazyky a při nízkých teplotách se sníh zajíždí do ledu a je třeba opakovat výjezdy údržby,“ řekla náměstkyně ředitele Správy a údržby silnic Lenka Holovská. Tradičně nejčastěji vyjížděly sypače do Krušných hor.

Nová technika a dopravní značení

Část úspor plánují v Pardubickém kraji investovat do modernizace zastaralé techniky. Chtějí koupit soupravu pokladače emulzních silničních nátěrů, zametací samosběrné vozidlo a speciální radlice, aby bylo možné lépe a častěji udržovat silniční krajnice, například seřezávat zvýšené zanesené krajní části silnic, a zlepšit tak jejich odvodnění.

S pokladačem emulzních nátěrů se letos vyspraví asi půl milionu metrů čtverečných silnic druhé a třetí třídy v celém kraji. „Díky této technologii dochází k zacelení a uzavření povrchu starších komunikací a obnově jejich protismykových vlastností, čímž se navíc zlepšuje nejen bezpečnost provozu, ale i prodlužuje životnost vozovky,“ uvedl provozní náměstek Správy a údržby silnic Pardubického kraje Marian Cvrkal. Nová souprava bude také výkonnější a výrazně úspornější a spolehlivější než dosavadní.

Díky nižším nákladům dá Správa a údržba silnic Jihočeského kraje více peněz na opravy silnic, údržbu mostů, opěrných zdí, příkopů, svodidel i do bezpečnějšího vodorovného dopravního značení. Letos převezmou silničáři novou techniku za zhruba 100 milionů Kč.

Většinu ušetřených peněz plánují silničáři na Vysočině, podle předběžné dohody s krajským odborem dopravy, využít na obnovování vodorovného dopravního značení, jemuž se říká lajnování silnic. Podle dlouhodobého plánu má být toto značení na silnicích druhé třídy v kraji plastové a strukturované, silnice třetí třídy se značí barvou. Dražší plastové provedení má podle ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Radovana Necida delší životnost a je vhodnější z hlediska bezpečnosti provozu.

Náklady na likvidace následků vichřic

Celkové výdaje na zimní údržbu budou mít zřejmě výrazně nižší než v minulém roce i v Karlovarském kraji. Zde ale měli silničáři letos i náklady, které neměly přímou souvislost s teplejší zimou bez sněhu. Jen likvidace následků vichřic stála na silnicích druhé a třetí třídy cca 2,5 milionu korun.