Zisk Rosněfti klesl v polovině roku o 68 procent. Důvodem byly nízké ceny ropy díky vyšší těžbě OPEC

Čistý zisk největšího ruského producenta ropy Rosněfť v první polovině roku klesl o více než 68 procent na 245 miliard rublů (63,9 miliardy Kč). Důvodem byly nízké ceny ropy, které klesly v reakci na zvýšení těžby Saúdskou Arábií a dalšími členskými státy ropného kartelu OPEC. Uvedl to šéf Rosněfti Igor Sečin.
Komentář Sečina je podle agentury Reuters první známkou neklidu v Rusku za poslední měsíce v souvislosti se strategií skupiny označované jako OPEC+, jejímž cílem je urychlit zvyšování těžby. Součástí OPEC+ je Organizace zemí vyvážejících ropu a její spojenci v čele s Ruskem.
Sečin je známý svou skepsí ke spolupráci s OPEC. Dodal, že snižování těžby skupinou podpořilo zvýšení těžby ve Spojených státech, které se tak v posledních letech staly předním globálním producentem ropy.
Zdroje z odvětví uvedly, že Rusko na zasedáních OPEC+ vyjádřilo své obavy z rychlejšího zvyšování těžby, než bylo původně plánováno.
Nakonec ale tyto kroky podpořilo. Skupina, která má na celosvětové produkci ropy zhruba poloviční podíl, několik let omezovala těžbu, aby podpořila ceny ropy. Letos ale změnila kurz ve snaze získat zpět podíl na trhu. Částečně k tomu přispěly i výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa ke zvýšení těžby.
Sečin dodal, že přebytek na globálním trhu s ropou podle odhadů společnosti a hlavních energetických agentur ve čtvrtém čtvrtletí dosáhne 2,6 milionu barelů denně. V roce 2026 se má snížit na 2,2 milionu barelů denně.