Živnostníci žádají finanční podporu. ‚Nelze přispívat tomu, kdo je na tom dobře,‘ říká Havlíček

Trenéři ve fitness centrech, kteří v tuto chvíli nemají kde trénovat své svěřence, se ocitli v nelehké situaci, popisuje šéfka České komory fitness Jana Havrdová a přibližuje, o jakou pomoc státu by stáli nejvíc. „Provozy jsou uzavřené bez ohledu na typy aktivit – ať už skupinové nebo individuální. Co se týká těch OSVČ, těch individuálních trénérů, tak těm jednoznačně nejvíc pomůže takzvaná Pětadvacítka.“

PŘEHLEDNĚ: Roušky na zastávkách, zavřené školy a restaurace. Podívejte se, jaká opatření schválila vláda Číst článek

A do problémů se dostali také ti, kteří si na živnostenský list vydělávají v oblasti kultury - zvukaři, osvětlovači a další různí technici. Kvůli zrušeným kulturním akcím jim v posledních měsících ubylo práce.

Teď je ale podle Jana Heřmánkové z firmy T-service, která v oboru podniká, situace už neúnosná. OSVČ, kteří podnikají v kultuře, proto po vládě často žádají pomoc ve formě odpuštění záloh na sociálním a zdravotním pojištění.

Špatná komunikace, absence podpory, absolutní nesoudnost. Opozice reaguje na nové kroky vlády Číst článek

„Dát pět tisíc na základní zdravotní a sociální z toho rodinného rozpočtu je prostě velký zásah. OSVČ v kultuře jsou teď před rozhodnutím jít na pracovní úřad.“ Iniciativa proto zaslala vládě otevřený dopis.

Vláda zatím pomáhat nebude

Ministr průmyslu, obchodu a taky dopravy - Karel Havlíček (za ANO) nejdřív přislíbil pomoc lidem z kultury - postiženým OSVČ plánoval zálohy odpustit. Jak ale uvedl v úterý ráno ve vysílání Radiožurnálul: „Sociální a zdravotní se bohužel dá udělat jen plošně. To znamená, že tam nemůžeme vybrat postižený segment jako jsou třeba restaurace a cestovní ruch a napasovat to na ně. Nemůžeme dát všem slevu, to by byla škoda. My pak budeme dávat peníze těm, kteří fungují dobře a nebudeme mít peníze pro ty, kteří fungují špatně. My musíme najít takový program, který bude na ně napasován a nedávat peníze někomu, kdo dobře funguje. To by nedávalo smysl.“

‚Nová pomoc by měla být rychlá a jednoduchá.‘ Havlíček chystá balíčky pro gastronomii a dopravce Číst článek