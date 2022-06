Pomohl by chytrý elektroměr. Až polovina lidí sleduje spotřebu energií, ale neumí srovnávat, říká Prokop

Nejvíc zdražují potraviny, pohonné hmoty a ceny bydlení, meziroční inflace dosáhla 16 procent. Na čem se lidé snaží šetřit? „Polovina lidí v našem výzkumu říkala, že už redukovala topení. A někteří se snaží hledat si novou práci, to jsou třeba melouchy na vesnici,“ říká v rozhovorou pro Radiožurnál sociolog Daniel Prokop, zakladatel společnosti PAQ Research, který se podílí na projektu Česko 2022: Život k nezaplacení. Praha 6:15 16. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Prokop, sociolog | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mění se už dnes spotřebitelské návyky?

Některé domácnosti se snaží hodně šetřit na jídle, jsou to třeba samostatně žijící důchodci. Některé se snaží redukovat topení. Polovina lidí v našem výzkumu říkala, že už redukovala topení v průběhu tohoto jara a zimy. A někteří se snaží hledat si novou práci, to jsou třeba melouchy na vesnici. Strategie jsou různé.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nerozhodli jsme se, jestli chceme být zemí, která nemá dobré služby a má malé daně, anebo chceme být zemí, která má relativně dobré služby a má daně vyšší, standardní, popisuje Daniel Prokop.

Zatím tady chybí podpora ze strany státu, která by nesměřovala buď na pět procent domácností, to jsou dávky, anebo na 80 procent domácností. To je třeba ten pětitisícový příspěvek na děti. Aby ta podpora směřovala na středně velkou ohroženou skupinu, na zhruba 20 procent domácností.

Buď máme dávky nastavené jako hrozně úzké, nebo jako univerzální. Na tom tratí nižší střední třída, protože nedostává dost podpory. A systém je zároveň relativně finančně náročný, protože podporu dostávají lidé, kteří ji ani nepotřebují.

Podle dat PAQ Research se snaží svou spotřebu energií průběžně sledovat 49 procent respondentů.

Jenže většina lidí nemá elektroměry, na kterých by to mohla sledovat. Vidí tam sice kilowatthodiny, ale už si nepamatují, kolik to bylo minulý rok. Navíc se to liší po měsících, podle vytápění a podobně.

Co by pomohlo, to jsou chytré elektroměry, které vám ukazují spotřebu třeba v korunách v porovnání s obdobím před rokem. A vy můžete vidět, kolik bude pravděpodobně činit vaše spotřeba za rok.

To říká hodně lidí, že kdyby měli takový nástroj, tak by se jim spotřeba sledovala lépe. Takže to není jen chyba domácností, že by se nesnažily. Část domácností to nesleduje a stejně se snaží vytápění redukovat, i když nemá dost informací.