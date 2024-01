Příspěvky na bydlení můžou klesnout až o 1600 korun. Dopady ale nemusí být drtivé, říká sociolog

První lednový den začala platit novela, která upravuje normativní náklady na bydlení. Oproti loňsku jsou o 1400 až 2800 korun nižší. „Když máte náklady relativně nízké, tak se vás to nedotkne. Takže dopady nebudou asi úplně drtivé, ale někomu se příspěvek sníží. Zároveň se z tohoto normativu počítá nezabavitelná částka v exekuci,“ vysvětluje v dalším díle pořadu Život k nezaplacení Českého rozhlasu Radiožurnál sociolog Daniel Prokop. Život k nezaplacení Praha 14:01 3. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Pokud jsou v exekuci oba manželé, tak mají oba nezabavitelné minimum větší, což je vlastně absurdní,“ říká Daniel Prokop | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Kvůli snížení normativu od 1. 1. klesl příspěvek na bydlení. Co to znamená?

Normativ je strop uznatelných nákladů. To znamená, že když máte náklady na bydlení například 30 000, a pokud jste velká rodina, tak vám stát řekne „v Praze ne, maximálně 24 000 nebo 25 000“.

Normativ se liší velikostí domácností a uznatelných nákladů. A to vede k tomu, že když máte příspěvek na bydlení a máte vysoké náklady na bydlení nad tímto normativem, tak tím, že se sníží, vám příspěvek může klesnout až o 1600 korun.

Když máte náklady relativně nízké, tak se vás to nedotkne. Takže dopady nebudou asi úplně drtivé, ale někomu se příspěvek sníží. Zároveň se z tohoto normativu počítá nezabavitelná částka v exekuci.

Je to něco jiného než zrušení nezabavitelného minima na manžela?

To je něco jiného, tam se diskutuje řada změn. Jedna je i taková trochu absurdní. Nezabavitelné osobní minimum, na které vám exekutor nemůže sáhnout, je navyšováno, když máte děti. Což dává smysl, protože je musíte živit.

Ale zároveň je navyšováno o čtvrtinu, když máte manžela nebo manželku v domácnosti, bez ohledu na to, zda ten člověk pracuje.

Takže lidé s manželem nebo manželkou mají nezabavitelné minimum o 25 procent vyšší?

Tak, přesně. A pokud jsou v exekuci oba manželé, tak mají oba nezabavitelné minimum větší, což je vlastně absurdní. Naopak by ho měli mít stejné, nebo možná nižší, protože mají druhý příjem. To by se podle mě mohlo zrušit. Tím by se sráželo v exekucích trošku víc, kde dneska jsou srážky minimální.

Naopak bych byl opatrný u dalších nápadů, jako například že v oddlužení a některých typech exekucí je srážka z příjmů tak velká, že sráží dvě třetiny příjmů nad nezabavitelné minimum. To naprosto demotivuje od pracovní aktivity a vytlačuje lidi do nelegální práce „na černo“ a podobně.

Takže u manžela/manželky je nutné někde přitvrdit, a naopak by se měly snížit tyto velké procentuální srážky z příjmu, které demotivují od pracovní aktivity.

