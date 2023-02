Domácnostem v lednu nevzrostly výdaje. Třetina lidí ale z příjmu stále nic neušetří, ukazuje průzkum

Teplá zima, nižší míra inflace i vyšší mzdy – to jsou příčiny toho, proč se ekonomická situace domácností v Česku na přelomu roku nezhoršovala. A to i přesto že za bydlení platí průměrně stále víc. To jsou závěry nového průzkumu z průzkumu z projektu Česko: Život k nezaplacení, který vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a PAQ Research. Život k nezaplacení Praha 5:20 1. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výdaje na bydlení stále tvoří zhruba třetinu průměrného příjmu domácností (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Domácnostem sice nestouply celkové náklady, narostly ale výdaje za bydlení, a to podle toho, čím lidé topí.

„Obecně se situace domácností nezhoršila, spíše stagnuje. Průměrné domácnosti tak dávají za bydlení stále 31 % příjmů. Vysoce zatížená náklady na bydlení je opět pětina obyvatel, což je opět shodné s daty v prosinci,“ uvádí Eliška Dvořáková ze společnosti PAQ Research.

Pronajímatele donutí k nabízení energeticky úsporného bydlení větší konkurence, říká analytik Číst článek

Domácnosti, které využívají dálkové teplo, uváděly, že se jim náklady snížily. Podle ředitele Teplárenského sdružení Martina Hájka lidé začali na topení šetřit. Zároveň cena dálkového tepla z většiny tepláren stoupla méně než cena elektřiny a plynu.

V průměru tak náklady na bydlení všem domácnostem za poslední dva měsíce narostly o 440 korun na téměř 10 800 korun. Tato částka ale podobně jako před dvěma měsíci stále tvoří třetinu průměrného příjmu domácností, který hlavně díky valorizaci důchodů a zvyšování mezd také rostl.

V letošním roce dostaly přidáno víc než dvě pětiny zaměstnanců, tvrdí průzkum společnosti Edenred z poloviny ledna. Některým lidem navíc pomohl vyrovnat nárůst cen i příspěvek na bydlení.

Vrchol problémů

V dalších oblastech však výdaje domácností nerostly, například náklady na potraviny domácnostem od prosince nestouply. A zlevnily i pohonné hmoty.

Propojení trhů s elektřinou má vést ke snížení cen, Evropské unii se to ale nedaří, tvrdí auditoři Číst článek

„Ve výsledku trochu vzrostly výdaje na bydlení, ale šetření v dalších oblastech a nárůst příjmů vedly k tomu, že se všechny ukazatele chudoby v podstatě nezměnily. Ze svého příjmu neušetří nic pořád 35 % lidí, což je hodně, ale nezhoršuje se to. V posledních dvou měsících jsme se možná dostali na vrchol socioekonomických problémů domácností,“ popisuje Daniel Prokop z PAQ Research.

Náklady na bydlení stále výrazně zatěžují každou čtvrtou domácnost v Česku. V listopadu 2021 to byla každá šestá domácnost. Data zároveň ukazují, že krize stále zasahuje zejména chudší rodiny s dětmi. Dvě třetiny z nich totiž ze svých příjmů nic neušetří nebo jim dokonce ani nestačí na zaplacení všech výdajů.

Do dalších měsíců bude podle Prokopa hodně záležet na vývoji cen energií, které podle ministerstva průmyslu a obchodu už na trzích klesají. Rozhodující bude i to, jestli se České národní bance podaří zabrzdit inflaci. Centrální banka už několik měsíců nezvyšuje úrokové sazby a podle podzimní prognózy by měla být inflace v letošním roce asi devět procent, loni se dostala až na 16 procent.

„Pokud by inflace nerostla, naopak by se třeba energie začaly vracet dolů, mohly by firmy, které byly na přelomu roku opatrné, navyšovat mzdy. Situace se tak může zlepšovat. Je taky ale představitelné, že dojde k nezvyšování příjmů, pokračování inflace, a že budeme relativně dlouho v téhle polokrizové situaci,“ říká Daniel Prokop.