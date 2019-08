Zlato je nejdražší za posledních šest let. Cenu zvyšují obavy ze sporu mezi Čínou a Spojenými státy

Cena zlata ve středu poprvé za více než šest let překonala 1500 dolarů (zhruba 34 400 Kč) za troyskou unci (31,1 gramu). Vzhůru ji tlačí zejména obavy z eskalace obchodního sporu mezi Spojenými státy a Čínou. New York / Londýn 19:33 7. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cena zlata stoupá zejména kvůli obavám z obchodní války mezi Čínou a Spojenými státy. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zlato je považováno za bezpečnou investici v období nejistoty. Jeho cena je teď v některých dalších měnách na rekordu.

Cena zlata podle údajů agentury Bloomberg vzrostla až o téměř 2,5 procenta na 1510,46 dolaru za unci, později však o část zisků přišla a pohybovala se v těsné blízkosti 1500 dolarů za unci.

Obchodní napětí mezi USA a Čínou výrazně vzrostlo, když americký prezident Donald Trump minulý týden oznámil, že od září hodlá uvalit cla na další čínské zboží. „Eskalace obchodního napětí je klíčovým faktorem, který podporuje ceny,“ uvedl analytik Ross Strachan ze společnosti Capital Economics.

Postižení válkami

Trumpova administrativa hodlá s Čínou o řešení obchodního konfliktu dál jednat. Analytici banky Goldman Sachs nicméně uvedli, že dosažení obchodní dohody mezi USA a Čínou před volbami nového amerického prezidenta už neočekávají. Volby se v USA konají před koncem příštího roku. Banka Morgan Stanley pak varovala, že obchodní válka by mohla do poloviny příštího roku stáhnout světovou ekonomiku do recese.

„Trhy teď vnímají jako obrovské riziko americko-čínské obchodní války. Investoři hledají bezpečí mimo dolar a papírové trhy, které jsou válkami přímo postiženy,“ uvedl analytik společnosti Golden Gate CZ Marek Brávník.

Na možnost dalšího zdražování zlata upozorňovali podle agentury Bloomberg experti už koncem června. „Ceny může nadále ovlivnit zejména nejistota na finančních trzích a klesající výnosy kvůli politickému napětí ve světě,“ uvedla tehdy expertka na cenné kovy v newyorské Standard Chartered Bank Suki Cooperová.

Zrychlil i růst ceny stříbra, která ve středu poprvé od loňského června překonala 17 dolarů za unci.