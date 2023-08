Omezíme ‚dohodáře‘, posílíme spolupráci s OSVČ a počet pracovníků snížíme, zní z Hospodářské komory

Home office nebo volné pátky. Novela zákoníku práce má zaměstnancům zajistit flexibilnější podmínky

Pro rodiče malých dětí, těhotné ženy nebo pro lidi pečující o své blízké by mělo být snazší domluvit si práci z domova. Umožnit by to měly změny v zákoníku práce.