Zmocněncem pro euro se stal ekonom Zahradník. Jmenoval ho ministr pro evropské záležitosti Dvořák

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) v pondělí jmenoval svým zmocněncem pro vstup do evropského mechanismu směnných kurzů ERM II a přijetí eura ekonoma Petra Zahradníka. Informaci Hospodářských novin, ČT a Seznam Zpráv potvrdila Dvořákova mluvčí Veronika Lukášová. Aktualizováno Praha 10:25 5. 2. 2024 (Aktualizováno: 12:02 5. 2. 2024)

Zahradník je ekonom a analytik, který se specializuje právě na Evropskou unii. Je také členem Národní ekonomické rady vlády (NERV) či součástí EuroTeamu při Evropské komisi (DG ECFIN).

„Jmenování Petra Zahradníka do funkce zmocněnce pro vstup do Evropského mechanismu směnných kurzů (ERM II) a přijetí eura je snahou podpořit společenskou odbornou debatu a výhodách a rizicích přijetí eura, ke kterému se Česko zavázalo svým vstupem do Evropské unie v roce 2004,“ uvedl ministr Dvořák v tiskové zprávě.

Jmenoval jsem svého poradce Petra Zahradníka zmocněncem pro vstup ERM II a přijetí eura. Hnutí @STANcz dlouhodobě usiluje o obsazení pozice národního koordinátora pro přijetí eura, na čemž ale zatím nepanuje shoda. S ohledem na probíhající debatu o euru jsem se rozhodl jmenovat…

Zahradník se bude věnovat v roli zmocněnce zejména odborným analýzám a monitoringu o plnění tzv. maastrichtských kritérií. Poskytne tak ministrovi Dvořákovi další odbornou podporu.

Se vznikem pozice zmocněnce nepřichází podle ministerstva pro evropské záležitosti žádné nové náklady. Petr Zahradník totiž už nyní na resortu působí, dosud zastával roli poradce ministra Dvořáka.

Kritéria pro vstup

Pro vstup do eurozóny musí země splnit čtyři kritéria. Kritérium cenové stability stanovuje, že míra inflace v zemi nesmí překročit o víc než 1,5 procentního bodu průměrnou inflaci tří zemí eurozóny s nejnižším růstem cen.

Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb vyžaduje, aby dlouhodobá úroková míra nebyla o více než dva procentní body nad průměrem tří zemí eurozóny s nejnižší inflací.

Kritérium veřejných financí stanovuje maximální míru rozpočtového deficitu na tři procenta hrubého domácího produktu (HDP) a maximální míru zadlužení na 60 procent HDP. Posledním kritériem je kurzová stabilita, která vyžaduje dvouleté členství v evropském mechanismu směnných kurzů ERM II.

Není na co čekat. Náš ministr @_MartinDvorak jmenoval zmocněnce pro vstup do ERM II a přijetí eura. Bude jím ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády Petr Zahradník.



O obnovení funkce národního koordinátora pro euro některé vládní strany začaly hovořit poté, co se mimo jiné po novoročním projevu prezidenta Petra Pavla o případném přijetí společné evropské měny začalo více diskutovat. Zatímco čtyři vládní strany – STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Piráti – jsou pro, negativně se k tomu staví občanští demokraté.

Hnutí STAN v pondělí v tiskové zprávě uvedlo, že o znovuobsazení pozice usiluje od loňského dubna.

Vít Rakušan (STAN) zřízení pozice zmocněnce ocenil. STAN podle svého předsedy a zároveň vicepremiéra dělá vše pro to, aby Česko splnilo formální kritéria pro přijetí eura.

„Zároveň tu ale dlouho chyběla seriózní, vyvážená a věcná debata o euru, o jeho přínosech i rizicích. Chyběla tu autorita, která by takovou debatu moderovala. Petr Zahradník takovou autoritou je,“ dodal Rakušan.