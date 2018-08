V Česku se loni vyrobilo nejvíce zmrzliny za posledních 13 let. Předběhli jsme i Chorvatsko

Množství vyrobené zmrzliny roste jednak proto, že zmrzlinářství v Česku přibývá. V republice je dnes podle ministerstva zdravotnictví zhruba 7400 provozovatelů, kteří zmrzlinu vyrábějí nebo přeprodávají. Za posledních šest let se počet prodejních míst zvedl skoro o tisícovku. A výrazně také roste export zmrzliny.

„Vývoz zmrzliny z České republiky dlouhodobě roste. Zatímco v roce 2012 se vyvezla zmrzlina za 283 milionů korun, loni už to byl čtyřnásobek, tedy více než miliarda korun. Přesto zatím stále platí, že zmrzliny se do Česka více doveze, než vyveze,“ řekl Radiožurnálu mluvčí Českého statistického úřadu Tomáš Chrámecký.

Ale kdysi velký rozdíl mezi silným dovozem do Česka a slabším exportem se výrazně ztenčil. Vliv na současnou produkci zmrzliny má také rostoucí česká ekonomika.

„To se projevuje i na tom, že spotřebitelé se uchylují ke konzumaci potravin, ke kterým se neuchylují v časech horších, to znamená, kde mají tendenci šetřit. Tam patří obecně cukrovinky a patří tam právě také zmrzlina. To má pak svůj důsledek ve vyšší produkci,“ dodává Lukáš Kovanda, hlavní ekonom společnosti Cyrrus. Do Česka se dováží zmrzlina například z Polska.

Vede Německo

I když se nám asi často vybaví spojení „italská zmrzlina“, nejvíc zmrzliny v Evropě vyrobí firmy v Německu. Loni to bylo 517 milionů litrů. Na druhém místě je Itálie a na třetím Francie.

Česko se v žebříčku výrobců zmrzliny umístilo třeba před Chorvatskem, což zdánlivě překvapivé, protože si tam turisté zmrzlinu v létě dopřávají. V tomto případě je ale potřeba zohlednit také množství místních obyvatel. A tam už se dopočítáme toho, že Chorvati vyrobí v přepočtu na jednoho obyvatele výrazně více zmrzliny než Češi.

Čtyři litry ročně

V posledních týdnech Česko zažívalo tropické teploty, což se odráží i na prodejích zmrzliny. Například v pobočkách cukrárny Ovocný Světozor týdně prodají přes tunu zmrzliny.

„Zhruba se v těchto teplých dnech prodá zmrzliny pětkrát až šestkrát více. Jednoznačně se nejvíce prodává vanilka a točená zmrzlina jahodovo-banánová,“ popsala v jednom z nedávných tropických dnů provozní manažerka firmy Kateřina Trávníčková.

Větší zájem eviduje i mlékárna Bohemilk, která mimo jiné prodává Českou zmrzlinu z Opočna. Vedoucí prodeje zmrzlinové sekce František Culek zmiňuje, že je stále větší zájem o pronájem zmrzlinových aut. „Jsou termíny, kdy bych potřeboval aut deset, třeba v období července, kdy volá třeba i sto provozovatelů nějakých akcí. Nedokážeme je všechny uspokojit,“ říká Culek.

Jinak podle posledních statistik Evropské asociace výrobců zmrzliny sní každý Evropan sedm litrů zmrzliny ročně. Češi jsou v konzumaci podprůměrní. Na každého připadají přibližně čtyři litry za rok.