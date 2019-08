Sucho se podepsalo na letošních žních. Farmáři hlásí průměrnou sklizeň obilí, ceny pečiva ale neporostou

Zemědělci čekali díky ideálnímu jarnímu počasí rekordní úrodu obilí, ovšem červencová vedra a sucho jejich představy pokazily. Úroda zůstává průměrná a i výkupní ceny jsou podobné jako loni. Někteří farmáři už ale dávno obilí prodali, i když ho na poli stále ještě mají. Reportáž Pročevily u Rožmitálu pod Třemšínem 20:25 4. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sklizeň obilí v Bitozevsi u Žatce (ilustrační foto) | Foto: Libor Želinský | Zdroj: Český rozhlas

„Pšenici postihlo sucho víc. Déšť je i při žních důležitý, pastviny jsou vypálené a tráva neroste, takže každá kapka je dobrá. Letos je úroda podprůměrná, ale není to zas tak strašné. Obilí je nasmlouvané a prodané už dopředu, cena byla od ledna stejná,“ popisuje blížící se žně farmář Pavel Bukovjan z vesničky Pročevily nedaleko Rožmitálu pod Třemšínem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Prázdniny jsou v polovině, a to bývá obvykle v polovině i sklizeň obilí. Letos se kvůli suchu o týden až deset dnů opozdila a je průměrná

Bukovjan je v dobrém rozmaru, i když pro něj žně teprve začínají. Odhaduje, že letos sklidí přes 100 tun obilí. Obilí poseká najatý kombajn, pak je ale třeba zrno vymlátit, dosušit, zpracovat. Letošní úrodu popsal stejně jako viceprezident agrární komory Josef Kubiš.

„Sucho nejvíce postihlo západní okraj Čech, nejvíce se to táhne od Plzeňska, přes severní část Středočeského kraje, tam jsou porosty poničené nejvíce. Na druhé straně na jižní Moravě byl zase abnormální výskyt hlodavců, takže celková sklizeň v rámci republiky bude průměrná,“ vysvětluje dopady sucha na letošní úrodu viceprezident agrární komory Josef Kubiš.

Méně řepky

Cena obilí se na ceně mouky a výsledného pečiva podle něj neodrazí. Česko podle Kubiše rozhodně nedostatkem obilí netrpí. „Co se týče obilovin, tak Česká republika je vysoce přebytková. Snížili jsme výrobu masa, vajec a drůbeže. Takže zhruba 40 procent obilovin nemá u nás uplatnění a vyváží se do zahraničí,“ doplňuje.

Letos o dva týdny dřív. Na jihu Moravy už začaly žně Číst článek

Nižší a méně kvalitní úrodu očekávají pěstitelé řepky olejky, která je po obilí druhou nejrozšířenější plodinou v Česku. Řepka olejka se v Česku pěstuje na ploše zhruba 400 tisící hektarů a zabírá 16 procent zemědělské půdy. Kvůli suchu má letos řepka nižší výnosy a semena mají nižší olejnatost, říká viceprezident Agrární komory Josef Kubiš.

„Letos bude úroda slabší. Loni jsme sklidili 1 milion 450 tisíc tun, letos toho vychází asi o 300 tisíc méně. Co je ale horší, že suchem je způsobena nižší olejnatost, takže co se týče oleje, tak tam je to katastrofální,“ dodává Kubiš.