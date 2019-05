Ruský Transněft slíbil odškodnění za škody po kontaminaci ropy, odhaduje je na 2,3 miliardy

Na konci dubna se do ropovodu Družba dostala ropa znečištěná organickými chloridy, které mohou poškodit rafinerie. Země napojené na Družbu proto dovoz prostřednictvím tohoto ropovodu zastavily.

Ruský ministr energetiky Alexander Novak ve středu uvedl, že škody způsobené kontaminací ropovodu Družba by nemusely překročit 100 milionů dolarů (2,3 miliardy Kč). Upozornil nicméně, že ještě chybí vyhodnocení škod v Bělorusku, na Ukrajině a v evropských zemích.

V Družbě zůstává 350 tisíc tun znečištěné ruské ropy, hlásí provozovatel. Od Rusů očekává kompenzaci Číst článek

Ropovod vedoucí z Ruska se v Bělorusku rozděluje na dvě větve. Severní vede do Polska a Německa, jižní pak přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky.

Kozak ve čtvrtek uvedl, že plné posouzení rozsahu škod a výše kompenzací může trvat tři až čtyři týdny. Dodal, že na poskytnutí seznamu podniků, které by měly odškodné obdržet, je zatím příliš brzy. Pozornost se nyní podle něj soustředí na řešení důsledků kontaminace.

Rafinerie petrochemického holdingu Unipetrol v Litvínově kvůli zastavení dodávek z ropovodu Družba čerpá od 1. května ropu ze státních hmotných rezerv.

Předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr ve čtvrtek uvedl, že po dvou zápůjčkách ropy holdingu Unipetrol má stát stále ještě zásoby ropy a ropných produktů na 68 dní.

Před začátkem problémů s kontaminovanou ropou v ropovodu Družba mělo Česko zásoby ropy a ropných produktů zhruba na 84 dní.

V pondělí předseda SSHR sdělil, že čistá ruská ropa pro rafinerii v Litvínově by měla přitéct do České republiky nejdříve mezi 20. až 25. květnem. Transněfť ve středu uvedl, že 21. až 22. května by čistá ruská ropa měla ropovodem Družba dorazit na Slovensko.