Schůzka petrochemického průmyslu. Budou se řešit rizika znečištěné ruské ropy

Kvůli problémům se znečištěnou ropou z Ruska se sejdou zástupci českého petrochemického průmyslu. Ropu s příliš vysokou příměsí chloridů odhalily kontroly v Bělorusku a surovinu preventivně přestaly odebírat Polsko, Německo, Slovensko a podle zdrojů agentury Reuters také Česko. Podle státního provozovatele ropovodů Mero ale přeprava do Česka pokračuje podle plánu. Praha 21:00 25. dubna 2019

„Chceme vědět, jestli ta současná situace může mít nějaké dopady,“ vysvětlil Radiožurnálu předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr, proč schůzku na pondělí svolal.

Švagr chce od zástupců ropných firem dostat aktuální informace o dodávkách ropy do Česka. Případné přerušení odběru by ale zřejmě nemělo mít velký dopad - české firmy mají zásoby a ropu dostávají z druhé strany přes Německo.

Problémy by ale mohly nastat, kdyby se kontaminovaná ropa dostala do rafinerií, které by mohla poškodit. „Může vzniknout kyselina chlorovodíková, která rozežere destilační ocelovou kolonu a způsobí tam díry,“ řekl David Ciprys z Moravských naftových dolů.

Ropovod Družba může přepravovat až milion barelů ropy denně, což představuje jedno procento globální poptávky po této surovině. Podle kalkulací Reuters byl pozastaven odběr zhruba 700 000 barelů denně.

Česko dle harmonogramu

Nákup kontaminované suroviny z ropovodu zastavilo Německo. Podle Reuters stopnul dovoz ruské ropy i slovenský provozovatel ropovodů Transpetrol.

Český státní provozovatel ropovodů Mero ve čtvrtek odpoledne uvedl, že ropu stále přepravuje podle původního harmonogramu a k přerušení dodávek zatím nedošlo.

Ruskou sirnou ropu zpracovává pouze rafinerie v Litvínově. Roční kapacita obou českých rafinerií je dohromady zhruba devět milionů tun ropy, z čehož na litvínovskou rafinerii připadá necelých šest milionů tun.

Polské úřady uvedly, že dokud se záležitost nevysvětlí a dokud nebude vyčištěn přepravní systém, bude Polsko využívat ropu ze svých zásob. Rafinerská společnost PKN Orlen, která je majitelem českého Unipetrolu, uvedla, že výroba v rafinerii se nezastaví, a alespoň prozatím ani nebude omezena. Firma bude využívat ropu ze Saúdské Arábie, která se dopravuje po moři do Gdaňsku a pak do rafinerie v Plocku na severozápad od Varšavy.

Výjimečný případ

Podle obchodníků, kteří jsou partnery několika předních evropských společností, kolísají hladiny organického chloridu mezi 150-330 částicemi na jeden milion (ppm), zatímco maximum je podle normy deset ppm. Obvyklá úroveň pak činí jedna až tři ppm.

Uvedená látka se používá ke zvýšení produkce ropy. Před transportem je ale potřeba ji od ropy oddělit, protože může poškodit rafinerie.

Ke kontaminaci ropy dochází v Rusku výjimečně. Výraznějšímu znečištění se podle obchodníků objevilo asi před deseti lety, avšak v menším měřítku. Tentokrát je problém tak velký, že rafinerie PKN Orlen v Polsku a Německu, a také BP, Total a Shell zvažují pozastavení nákupů ruské ropy přepravované ropovodem Družba, které představují velkou část jejich dovozu.