Výhrady k novele valorizací penzí máme s Petrem Pavlem podobné, tvrdí Nacher z ANO

Vládní koalice prosadila ve Sněmovně i v Senátu novelu o zmírnění červnových valorizací penzí, kterou se ve středu rozhodl podepsat prezident Petr Pavel. Také chce, aby zákon přezkoumal Ústavní soud. Jaké námitky vedly opozici k odporu proti vládnímu záměru? Čím se zástupci hnutí ANO snažili přesvědčit prezidenta Pavla, aby zmírnění valorizací vetoval? Tomáš Pancíř se ptal Patrika Nachera, poslance hnutí ANO a člena rozpočtového výboru Sněmovny. Praha 7:08 16. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Nacher | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prezident Petr Pavel před chvílí oznámil, že novelu zákona snižující průměrně červnovou valorizaci důchodů o 1000 korun měsíčně podepíše. Překvapilo vás to?

Ne, očekával jsem to. Byl jsem příjemně překvapen tím, jakými slovy to doprovodil. Řekl, že to sice podepíše, ale že má podobné výhrady, jako jsme měli my jako opozice z hlediska ústavnosti, retroaktivity.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Takto se normy přijímat nemají. Zvyšuje to nedůvěru ve stát, komentuje přijetí novely o červnových valorizacích důchodů Patrik Nacher, poslanec hnutí ANO

I ústavní právníci, na které se obrátil, nebyli jednotní, na rozdíl od ekonomů, jak prezident sdělil.

To znamená, že v zásadě podle mě pan prezident zareagoval očekávaně a tu situaci jsem mu nezáviděl, protože on se vinou vlády dostal do prekérní pozice, kdy jako prezident podepisuje první zákon, který je takto kontroverzní a který nakonec skončí u Ústavního soudu.

Ale zároveň si dovedu představit, že měl do určité míry svázané ruce jej nepodepsat.

Protože ohledně toho, že vláda tím, jak zdržovala a s návrhem na změnu valorizačního mechanismu nepřišla dřív, se spekulovalo, že to bylo v rámci toho, aby tím jaksi „nekontaminovala“ prezidentskou kampaň. To znamená, že se to přímo týkalo současného pana prezidenta.

Omlouvám se, že vám do toho vstupuji. Chápu dobře vaše slova, že máte pocit, že si něčeho takového byl pan prezident vědom, a i proto dnes oznámil, že novelu podepíše?

Takto jsem to neřekl, to já nevím.

Ale směřovalo to k tomu, když říkáte, že podle vás to mohlo hrát roli.

Jen říkám, že situace, do které ho tato vláda dostala, musí pro něj být velmi složitá.

Senátoři rozhodují o novele zákona k valorizaci důchodů. ‚Věřím, že to projde,‘ říká Goláň Číst článek

Téma valorizací, i příslušný ministr, který předkládal návrh, ještě 20. ledna sděloval, že se mechanismus měnit nebude, protože by to byla retroaktivita a nenaplnilo by se legitimní očekávání, které se spouští nějakým datem, v tomto případě 31. lednem tohoto roku. A pak se situace změnila.

Tam mohla hrát roli i volební kampaň, po které už to vláda spustila naplno a tím teď dostala pana prezidenta do prekérní situace, že on by vlastně nepodepsal zákon, který by teoreticky vláda mohla předložit dřív, ale nepřišla s ním, protože se politici pětikoalice báli, aby to nebylo použité v kampani.

Mimochodem, o možné změně valorizačního mechanismu hovořil pan premiér v rozhovoru v Blesku na konci listopadu nebo na začátku prosince a řekl, že z NERVu mají podněty, že by se měl mechanismus změnit, že to je dlouhodobě neudržitelné, ale že v tuto chvíli to není na stole. To znamená, že v odborné rovině už se o tom nějakou dobu hovořilo.

Předpokládám, že jako hnutí ANO máte ambici vyhrát příští volby. Není pro vás vlastně lepší, když i přes váš odpor novela projde a nebudete následky červnové valorizace muset řešit v budoucnu?

Z tohoto úhlu pohledu ano. Připomněl jste mi situaci, kdy pražská koalice zvýšila daň z nemovitosti, já jsem byl proti a někdo z novinářů nebo kolegů mi řekl, ať neprotestuji tak hlasitě, protože udělali nepopulární věc, kterou pak nebude muset dělat hnutí ANO, až bude v Praze v koalici.

Valorizace funguje jako sněhová koule, nezastavíte ji. Řešením jsou nepopulární opatření, říká ekonom Číst článek

Jde o to, že takto se normy přijímat nemají. Zvyšuje to nedůvěru ve stát.

Tady vzniklo skutečně legitimní očekávání, podmínky valorizačního mechanismu, který se spouští, jsou naprosto jasné, transparentní. Je to nějaký automat, který je v zákoně právě proto, aby se do něj nezasahovalo.

A v této chvíli se automat spustil a najednou přišla vláda a řekla, že automat teď v průběhu změní. Ale protože už to časově nejsou schopni zvládnout, uměle vyhlásí stav legislativní nouze. Tam je podle mě špatně úplně všechno od začátku do konce.

Ještě k té valorizaci, když říkáte, že do budoucna se nebráníte změně. Nezaspali jste i vy, když jste byli ve vládě? Nebylo načase už v roce 2021 uvažovat o té změně?

To si nemyslím. Když se podíváte na to, co je cílem, na jedné straně je to udržitelnost systému a na straně druhé, aby senioři, kteří celý život do systému dávají prostředky, aby jejich ekonomický propad nebyl drastický, protože jejich spotřební koš je úplně jiný než inflace, která je udávaná za celou společnost.

Nedotknutelné důchody? Co takhle inspirace Německem? Číst článek

Jejich spotřební koš je pak jiný a jejich inflace je dneska mnohem vyšší, než jak se udává.

Pokud se dostanete do jednání o penzijní reformě, pokud váš zástupce bude v jednací skupině, přijdete s nějakou vaší představou? Například se změnou třetího pilíře, s obnovením druhého pilíře, se změnou věku pro odchod do důchodu? Diskutujete o tom v hnutí ANO?

Diskutujeme o tom. Samozřejmě ne na všem se úplně všichni shodnou. Náš expert Aleš Juchelka má nějakou představu. Můžeme se v ní lišit, ale právě to je o dlouhodobé debatě, která má vyústit v to, že bude shoda všech. Nikoliv že to bude jako s druhým pilířem před několika lety, kdy to přehlasovala koalice.

Opozice se stala koalicí, následně druhý pilíř zrušila. Pak lidé přestanou důvěřovat ve stát, v produkty, které tady stát podporuje, které tady vznikají. To si myslím, že by bylo úplně nejhorší. Nejhorší impulz do společnosti.

Jak daleko jsou přípravy stížnosti, kterou se hnutí ANO chystá podat na novelu červnových valorizací k Ústavnímu soudu? Poslechněte si celý rozhovor.