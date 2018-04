Zpoždění příměstských vlaků v okolí Prahy? Většinou do 5 minut

Z dat nasbíraných za poslední tři týdny plyne, že příměstská linka S7, která do Berouna jezdí, nabere někde cestě zpoždění poměrně často, jen přibližně 15 procent cest je bez zpoždění. Většinou ale vlak přijede do 5 (60 %), případně do 10 minut (17 % cest). Naopak zpoždění půlhodinových je něco málo přes jedno procento.

Necelých 140 tisíc cestujících dojíždí denně do Prahy některým z příměstských vlaků. Ne vždycky dorazí včas. Většina zpoždění se ale vejde do pěti minut.

Podrobnější srovnání pak poskytne pohled na jednotlivé úseky příměstských linek, a to v obou směrech. Můžete se tedy podívat, jak konkrétně si vede linka na úseku, kudy každé ráno jezdíte do práce. Historické informace o zpoždění jednotlivých vlaků pak poskytuje aplikace Babitron .

Dopravu na trati č. 171 na Beroun komplikuje hlavně špatný technický stav, podle šéfa IDSK Pavla Procházky je doslova „před zhroucením“.

„Je to kombinace několika faktorů, jednak je to velká vytíženost té trati,“ řekl Českému rozhlasu mluvčí PID Filip Drápal. „Od nového jízdního řádu zde přibyly další rychlíky, které nám bohužel omezují kapacitu pro osobní vlaky,“ dodává s tím, že rychlík má ze zákona přednost. „Když je zpožděn rychlík, tak se to přenáší na osobní vlaky,“ vysvětluje. Svou roli pak hraje i staré zabezpečovací zařízení či probíhající rekonstrukce navazující trati Beroun – Králův dvůr.

Ministerstvo dopravy slibuje, že bude opravená do roku 2025, zůstane jí ale regionální charakter. Dálkové a vysokorychlostní vlaky budou jezdit jinudy, jednou z možností je stavba tunelu ze Smíchova do Berouna nebo do Hořovic.

Obliba příměstských vlaků navíc pořád stoupá, od roku 2015 strmě narostl zájem o cesty na tratích Praha – Říčany, Praha – Úvaly i Praha – Zeleneč.

Zdroj: Ropid prostředictvím mhd86.cz

Jan Cibulka a Radek Duchoň