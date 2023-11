Zpracovatelé masa krachují kvůli drahým energiím. ‚Chladírna byla největší žrout,‘ říká jednatel firmy

Soudy v Česku začínají řešit první krachy menších a středních řeznických firem. Podniky s letitou tradicí končí v insolvenci kvůli vysokým cenám energií. Potvrzuje to i profesní svaz zpracovatelů masa, podle kterého se to týká plošně firem po celé zemi. V konkurzu skončila třeba společnost Gurmán Sedlnice z Moravskoslezského kraje, která měla měsíčně produkci 80 tun masa a uzenářských výrobků. Sedlnice 11:41 29. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vilém Skalický, bývalý jednatel firmy Gurmán Sedlnice z Moravskoslezkého kraje | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Teď je výrobna zavřená a na leden soud nařídil schůzi věřitelů. Kvůli růstu cen energií se bude podnik prodávat, aby se majitelé pokusili vyřešit své dluhy.

„Necítím se tady už příjemně, je to smutné. Tady se provozovala jatecká činnost od roku 1994,“ říká bývalý jednatel firmy Vilém Skalický, který provází prázdnou provozovnou.

„Chladírna na suroviny, které se dále zpracovávaly do výrobků jako klobás a salámu, byl největší žrout elektřiny. I dílny musely být klimatizované na dvanáct stupňů, protože jsme pracovali s potravinami, které potřebujeme mít udržené teplotě,“ doplňuje.

Zařízení firmy Gurmán Sedlnice | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Vaz společnosti zlomila energetická krize. „Dostali jsme se do takové situace, že už jsme nebyli schopni zaplatit vlastníkovi objektu za elektřinu a plyn. Extrémně to narůstalo a už to dál nešlo,“ říká Skalický.

Popisuje, že nepomohlo ani zastropování cen. Výdaje podle něj narostly tak extrémně, že kdyby se měly promítnout do výsledné ceny, tak je výrobek neprodejný.

Viléma Skalického mrzí, že nemohl dostát domluvené spolupráci s dodavateli: „S dodavateli jsem budoval dlouhodobé obchodní vztahy, tak vůči nim mi je nesmírně líto, že už jsem jim nestihl zaplatit za býky a jalovice.“

Zastavený provoz ve společnosti Gurmán Sedlnice | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Významných dodavatelů pro něj bylo tak patnáct. Skončily i jiné firmy, které byly na trhu déle. Například v Olomouckém kraji pan Kunovský, který působil třicet let, toho také energetická krize zničila, přestože za své zlaté éry zaměstnávali přes 150 lidí. Pan Kubín v Čechách měl firmu specializující se na bourání vepřových půlek, také zkrachovali.

Šéf Českého svazu zpracovatelů masa Karel Pilčík potvrzuje, že osud zkrachovalé firmy Gurmán není výjimečný:

„Je několik společností, dokonce i v Praze, které skončily. Podle loňských výsledků řeznických firem vidíme, že jsou výrazně v minusu. Protože každý den musíme umývat, vyrábět pořád, chladit prostory, ať je tam tuna, nebo dvacet tun. A výdaje rostou.“

U zpracovatelů masa aktuálně tvoří podle svazu zvýšené energie osm procent ceny výrobků, dříve to byly procenta dvě.