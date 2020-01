British Airways ruší všechny přímé lety do pevninské Číny, chce chránit zákazníky a posádky

Britská letecká společnost British Airways ve středu oznámila, že s okamžitou platností ruší kvůli epidemii koronaviru všechny přímé spoje s pevninskou Čínou. Učinila tak krátce poté, co britské ministerstvo zahraničí vyzvalo, aby Britové do země necestovali, pokud to není nezbytně nutné. Londýn/Praha 9:38 29. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít British Airways s okamžitou platností ruší lety do pevninské Číny. | Foto: Hannah McKay | Zdroj: Reuters

Na stránkách britských aerolinek nyní není možnost rezervovat lety do Číny v lednu ani v únoru, upozornila agentura Reuters. Mluvčí letecké společnosti ve středu uvedla, že „posuzuje situaci“.

„Omlouváme se zákazníkům za nepříjemnosti, ale bezpečnost našich zákazníků a posádek je vždy naší prioritou,“ uvedla společnost ve středu v e-mailovém prohlášení. Zákazníci společnosti se další informace k vrácení peněz nebo přebookování letu dozví na stránkách British Airways.

Některé lety do pevninské Číny už v minulých dnech podle agentury Reuters zrušily také letecké společnosti United Airlines, Air Canada, Cathay Pacific či Finnair.

Zrušené zájezdy v Česku

V Česku se zatím přímé lety s Čínou neruší. Cestovní kancelář China Tours ale oznámila, že v prvním pololetí letošního roku ruší veškeré zájezdy do Číny včetně Tibetu. Česká cestovní kancelář sice nepořádá zájezdy do zasažených oblastí, ale podle prohlášení se obává, že by se to v budoucnu mohlo změnit.

V Praze se zatím žádné lety do Číny neruší. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nemá tedy smysl dále udržovat naše klienty v nejistotě či obavách, že budou ‚muset‘ jet do země, kam se nyní cestovat obávají,“ uvedl ředitel kanceláře Miloš Podpěra.

China Tours se v roce 2003, kdy vypukl virus SARS, soustředila především na cesty do Číny. Dnes nabízí zákazníkům i cesty do Indie, Japonska nebo jihovýchodní Asie. Proto ji takové rozhodnutí ekonomicky nezasáhne v takové míře, jako tomu bylo před lety.

Za zrušené zájezdy si klienti mohou vybrat mezi vrácením záloh nebo zájezdem do jiné země.