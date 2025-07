Zrušit nebo odložit povolenky ETS 2 na topení a benzin je zatím nereálné. Pro bylo jen pár států EU

Česko bude jen těžko hledat další spojence pro zrušení povinnosti pro členské státy EU zavést nový systém emisních povolenek pro domácnosti označovaný jako ETS 2. Některé země, jako je Německo a Dánsko, už totiž povolenky zpoplatňují na národní úrovni, jiné už mají evropský systém zavedený ve své legislativě, upozorňuje Petr Holub z ministerstva životního prostředí. Praha 9:00 1. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Holub, vrchní ředitel sekce ochrany klimatu na ministerstvu životního prostředí | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Pro zrušení či odložení systému, který má začít platit od roku 2027, tak během dosavadních jednání doposud bylo jen pět až sedm členských zemí Evropské unie.

Státy, které se staví k systému negativně, jsou navíc spíš menší, což dál komplikuje získání většiny. Jde například kromě Česka o Slovensko a Maďarsko, spíš proti jsou Malta a Kypr. Pro odložení nástupu povolenek za rok 2027 by byly asi i Polsko a Estonsko.

Poslechněte si Peníze a vliv Jany Klímové, tentokrát s Petrem Holubem, vrchním ředitelem sekce ochrany klimatu ministerstva životního prostředí

„Většina pro to tedy není. Buď mají povolenku ETS zavedenou už nyní s tím, že začne v roce 2027, anebo dokonce řada států začala s domácím systémem obchodování. Německo teď mělo povolenku za 65 eur na tunu na základě domácího zákona. Dánsko má 100 euro na tunu,“ uvedl v rozhovoru pro pořad Peníze a vliv vrchní ředitel sekce ochrany klimatu ministerstva životního prostředí Petr Holub.

Informace ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS), že vláda navrhne na evropské úrovni dobrovolnost systému, jak řekl v neděli v České televizi, je pak zcela nová. Podle Petra Holuba se to zatím neobjevilo ani na pracovních jednáních či v nějakých pozicích české vlády.

Česko v uplynulém týdnu zatím po řadě jednání získalo podporu 18 států EU pro reformu systému ETS 2. Cílem je přidat více pojistek, aby nedošlo k cenovým šokům s dopadem na spotřebitele. Povolenky totiž mají zatížit cenu pohonných hmot vyrobených z ropy a také zvýšit náklady na lokální topení uhlím a plynem domácnostem.

Návrh revize počítá například s určitým zastropováním ceny povolenky, a to zhruba na úrovni 45 eur za kus, tedy za tunu CO2. Zavádí k tomu korekční mechanismy, jako je okamžité uvolnění více povolenek na trh, aby se cena snížila, pokud přesáhne stanovenou hranici. Konkrétní úroveň, nad jakou by povolenka neměla vystoupat, se nicméně podle Petra Holuba bude ještě řešit v konkrétním návrhu Evropské komise.

Do cen pohonných hmot by se povolenka na úrovni kolem 45 eur propsala zdražením litru benzinu a nafty o zhruba 3 koruny bez daně, s daní o 4 koruny. „U zemního plynu jde o 150 korun na megawatthodinu. Jeho cena je teď zhruba 1000 až 1200 korun, to znamená růst o deset procent,“ propočítal Holub.

Nejvíc by se zdražilo pálení uhlí, jeho dodávky na trh ale stejně mají podle plánů uhelných firem kolem roku 2030 skončit. Už teď také platí stát tzv. kotlíkové dotace na výměnu uhelných kotlů.

Růst ceny fosilních paliv jako je ropa, uhlí či zemní plyn má zajistit cíl nového systému, což je jejich vytlačení z trhu, protože produkují nejvíc emisí CO2 přispívajících ke změně klimatu. Tím, že budou dražší, lidé mají mít motivaci snížit spotřebu nebo přejít na jiné zdroje. Podpořit to mají i dotace, na které se vyberou peníze právě z emisních povolenek.

Asi čtvrtina peněz pak má jít do sociálně-klimatického fondu na podporu nejzranitelnějších domácností, které by dostávaly kvůli zdražení novou dávku. Náklady totiž u nich mohou být citelné.

Podpora domácností

„U průměrné domácnosti dopad bude pravděpodobně nižší než jedno procento, což není nějak dramatické. U domácností, řekněme venkovských, závislých na dopravě autem, které si nemohou dovolit elektromobil a které zároveň třeba vytápí uhlím, tak tam dopad může být násobně vyšší. A proto je potřeba využít dobře prostředky ze sociálně-klimatického fondu na podporu především těchto zranitelných domácností nebo mikropodniků,“ upozornil Tomáš Protivínský z CERGE-EI, který zároveň působí v platformě Fakta o klimatu.

Celý systém by se podle něj ale rozhodně rušit neměl. Stávající povolenky ETS 1, které pokrývají emise z průmyslu a energetiky, totiž fungují a množství vypouštěného CO2 tak v Evropě klesá. Roste ale právě podíl emisí z dopravy a lokálního topení. „Zatímco EU ETS 1 na začátku zahrnoval asi 45 procent evropských emisí, dneska už je to jenom zhruba 38 procent a zbývajících více než 60 procent není pokryto. Nový systém by měl tento podíl navýšit v součtu až na 85 procent evropských emisí, tedy drtivou většinu. Proto ho potřebujeme,“ dodal Protivínský.

Zavedení systému ETS 2 silně podporují také teplárny. Ty totiž už teď platí zmíněné povolenky ETS 1 a promítají je do cen dodávek tepla. Domácnosti, které mají teplo z uhelného zdroje, tak už nyní platí ročně v ceně skoro šest tisíc korun, u tepla z plynového zdroje si připlácí skoro tři tisíce za rok.

„Za dobu platnosti systému tak domácnosti využívající centrální teplo zaplatily asi 70 miliard korun,“ upozornil Jiří Vecka z Teplárenského sdružení. Zavedení povolenek na plyn a uhlí z lokálního spalování, kdy za emise lidé neplatí, tak podle něj odstraní současnou nespravedlnost.

ETS 2 podporují také výrobci izolačních materiálů, protože výnosy z povolenek by měly podpořit zateplování domů. Pro jsou i zástupci moderní energetiky sdružující investory do obnovitelných zdrojů. Ti upozorňují na další cíl systému ETS 2, což je energetická soběstačnost, k níž přispívají obnovitelné zdroje, jako je slunce, vítr, biomasa nebo tepelná čerpadla. Na dovozu ropy a plynu jsme ale naopak závislí.

Hrozí vysoké pokuty

Politici proti ETS 2 argumentují hlavně dalším zvýšením nákladů, které domácnosti zatíží. „Zastropování (ceny povolenky) je první krok. Zrušení asi není reálné, tak přijdeme s myšlenkou dobrovolnosti,“ uvedl místopředseda ODS a ministr financí Stanjura v ČT.

Hnutí ANO podle šéfa strany Andreje Babiše systém ETS 2 nezavede, i pokud zůstane na evropské úrovni povinný.

Podle Petra Holuba z ministerstva životního prostředí se zatím o dobrovolnosti systému nejednalo. „A upřímně, na možnost, že ho některý členský stát netransponuje, ta směrnice (o ETS 2) explicitně nemyslí,“ upozornil s tím, že se v době jejího schvalování nic takového ani nepředpokládalo.

Pokud Česko systém nezavede do své legislativy, podle Holuba hlavně přijde o výnosy z povolenek a tím i zdroje na dekarbonizaci a podpory domácností na úsporná opatření. Státu by také hrozily pokuty. „Ty jsou v desítkách milionů korun za měsíc,“ uvedl Holub.

Politici také mají možnost ulevit lidem kvůli povolenkám jinde, například snížit daně z pohonných hmot nebo snížit u nízkopříjmových daň z příjmu.

Celý rozhovor s Petrem Holubem a další souvislosti si poslechněte v audiu pořadu Peníze a vliv.