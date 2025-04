Ztráta České pošty letos klesne pod jednu miliardu korun, slibuje šéf České pošty Štěpán

Ztráta České pošty letos klesne pod jednu miliardu korun. Ztráta podle ředitele Miroslava Štěpána půjde za odštěpným závodem České pošty - balíkové služby, poštovní služby skončí na černé nule, což znamená vyrovnaný hospodářský výsledek. Štěpán to v neděli řekl v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. Štěpán nepočítá s tím, že by se v letošním roce prodala budova hlavní pošty v Jindřišské ulici v Praze. Praha 15:02 27. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Štěpán nepočítá s tím, že by se v letošním roce prodala budova hlavní pošty v Jindřišské ulici v Praze | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Česká pošta od dubna vyčlenila komerční balíkové a logistické služby do nového odštěpného závodu České pošty - balíkové služby. Má být mezistupněm před úplným oddělením do samostatné akciové společnosti Balíkovna. Management České pošty plánuje pro tuto komerční část firmy najít strategického partnera, který bude moci Balíkovně vytvořit prostor pro další růst.

23:48 Obrázek České pošty ve společnosti zasloužený není, říká generální ředitel Štěpán Číst článek

„Já si myslím, že Česká pošta udělala maximum s těmi procesy, které má,“ řekl Štěpán. Už dříve uvedl, že zefektivnění služby Balíkovna si vyžádá investici ve výši dvou až tří miliard korun. Tu by měl vynaložit strategický investor, řekl v televizi

„Když se podíváme, jaká je výstavba boxů ve městech, jaká je spotřeba obyvatel ve věci balíků, tak je to opravdu byznys, který by se měl uživit sám,“ uvedl. Pokud by vláda, která vzejde ze sněmovních voleb letos na podzim, rozhodla o tom, že Balíkovna bude státním podnikem, financování by bylo neudržitelné, uvedl Štěpán.

V letošním roce ředitel České pošty nepočítá s prodejem budovy v Jindřišské ulici v Praze. „Důvod je jednoduchý – ten proces je tak dlouhý a tak komplikovaný, že se to určitě nestihne takto zprocesovat,“ řekl.

Budova v Jindřišské ulici je podle něj pro Českou poštu zbytná. Od začátku května pošta část budovy pronajímá Nejvyššímu státnímu zastupitelství. „Počet lidí v té budově neodpovídá kapacitě té budovy a jako správný hospodář bychom neměli provozovat svou činnost v budovách, které jsou opravdu naddimenzované,“ doplnil Štěpán.

Česká pošta loni podle předběžných výsledků hospodařila se ztrátou kolem 1,25 miliardy korun, což je o půl miliardy více než o rok dříve. Důvodem zhoršení výsledku byl především neuskutečněný plánovaný prodej budovy hlavní pošty v Praze, který měl vynést zhruba 1,4 miliardy korun. Česká pošta by se měla vrátit k zisku po skončení transformace, tedy po roce 2026.