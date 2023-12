Nevymlouváme se. Zdražují obaly, voda, energie o stovky procent, hájí šéfka potravinářů růst cen

Světové ceny potravin v listopadu zůstaly proti předchozímu měsíci celkově beze změny. Index organizace OSN pro výživu a zemědělství FAO vykazuje pokles téměř o jedenáct procent, což znamená snížení cen potravin. V Česku se ale podle vyjádření obchodních řetězců mají potraviny od ledna naopak zdražit. „Zvedají se ceny obalů a odpadů, zdražuje se vodné i stočné. To není žádná výmluva,“ vysvětluje prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová. Praha 18:36 8. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Z jakého důvodu by v Česku měly od ledna zdražit potraviny, když mezinárodní ukazovatele naopak naznačují, že by potraviny měly zlevňovat nebo měly zůstat na stejné cenové hladině?

My se samozřejmě částečně řídíme cenami na světové burze, ale musíme se uvědomit, že tady máme specifické podmínky.

Potraviny zdraží, i když klesne sazba DPH. ‚Obchodníci nedali jasnou odpověď, proč to tak je,‘ říká Výborný Číst článek

Ty bohužel znamenají velmi vysoké náklady, zejména v souvislosti s tím, co ohlásil Energetický regulační úřad, že od ledna dojde ke zvýšení regulované složky elektřiny a zároveň se na spotřebitele, na obyvatele i na firmy přenese platba za obnovitelné zdroje energie.

Samozřejmě to znamená zvýšení cen, protože s tím nikdo nepočítal. Myslím, že si všichni vzpomenou, že ještě někdy v říjnu jsme říkali, že situace se stabilizuje a že se skutečně snížení DPH třeba o tři procenta může projevit u dražších položek, protože jsou to tři koruny na stokoruně. Bohužel situace se změnila.

Rozhodně to, co říkají obchodní řetězce, že jim dodavatelé posílají ceníky se zvýšením o deset až patnáct procent, není tak úplně pravda. Pravda je, že probíhají vyjednávání. Když se to někdo snaží zvýšit, tak patnáct procent je rozhodně maximum.

Zřejmě k tomu nedojde, protože řetězce tlačí cenu dolů a po řadě dodavatelů chtějí, aby naopak zlevnili dokonce i pod letošní cenu.

‚Rána z čistého nebe‘

Není to tak, jak říká ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL), že se vy, jakožto potravináři, na ceny energií tak trochu vymlouváte?

My se nevymlouváme. Já jsem ukazovala mnohokrát grafy, kdy třeba malé a střední firmy se dodnes nedostali na hladinu, která byla v roce 2021 před válkou na Ukrajině.

Logicky jim to muselo zvednout náklady a nejenom ty přímo spojené s energií, ale samozřejmě to zvedá náklady všem ostatním kolem.

Za zvyšování cen může stát, antimonopolní úřad odmítá chápat účel své existence, říká ekonomka Číst článek

Zvedají se ceny obalů, odpadů nebo platby za recyklaci, která je energeticky náročná. Zvedá se vodné a stočné, takže to není žádná výmluva.

Musím znovu opakovat, že to, co prohlásil Energetický regulační úřad, byla rána z čistého nebe a byl to zásah pro celý průmysl. Nepočítali jsme s tím a musíme to započítat do nákladů.

Co když zdražení energií od ledna nebude tak vysoké, jak očekáváte?

Budeme rádi, když nebude tak vysoké. Ale nevím, čím by se to mělo kompenzovat. I s tou kompenzací, že by měla klesnout silová složka a stoupnout regulovaná, tak stále vychází, že se to průběžně zvýší o 30 euro na megawatthodinu, což je přibližně 750 korun. To je poměrně značná částka.

Srovnám to s tím, že třeba Německo stále ještě uvažuje o tom, že by zvýšenou sazbu energie svým podnikům kompenzovalo poté, co vyhlásilo, že sníží spotřební daně na energii na minimální částku, které je v Evropě povolená.

To je zásah státu, který je u nás prakticky nemožný. A samozřejmě to silně snižuje konkurenceschopnost České republiky.

‚Optické snížení‘

Pokud ceny potravin budou od příštího roku u nás růst, zatímco jinde v Evropě budou stagnovat, čí to tedy podle vašeho názoru bude vina?

Především je to vina neřešení energií. Já vím, že se vláda a všichni zaklínají tím, že cena energií klesala. Pořád ale máme jednu z nejvyšších cen energií, hlavně co se týče okolních států. A druhá věc je, že snížení DPH z patnácti na dvanáct procent je skutečně pouze optické snížení.

Počkejte, paní prezidentko, to je ale snížení o tři procentní body.

To jsou tři koruny na sto korunách. To poznáte možná na něčem, co stojí 99 korun. Na něčem, co stojí 49 korun, to už nepoznáte.

Levné potraviny budou v Polsku až do jara. Premiér prodloužil nulové DPH v obavě ze změn příští vlády Číst článek

Ano, ale k určitému zlevnění potravin by snížení DPH na potraviny vést mělo, nemyslíte?

Na druhou stranu se zvedne DPH na nealkoholické nápoje na 21 procent, což je šest procentních bodů. Když si dáte balík vod k normálnímu nákupu, tak se může stát, že se nákup dokonce zdraží. Pořád jsme u toho, že máme daleko vyšší DPH, než je v okolních státech. Polsko si prodloužilo DPH na nulu, byť se říkalo, že s tím končí.

Rozumím tomu tedy správně, že jakékoli zdražení cen energií vede automaticky ke zdražení cen potravin, ale snížení DPH na potraviny se neprojeví?

Je to potřeba poměřit. Jestliže snižujeme DPH o tři procenta a energie firmám zvyšujeme, jak uvedl sám Energetický regulační úřad, o sto až stovky procent, tak samozřejmě to je naprostý nepoměr. Logicky snížení DPH nevyrovná zvýšení těch nákladu.

Zdražení o stovky procent se ale asi bude týkat menšiny firem, je to tak?

Prakticky zdražení od desítek do stovek procent bylo uvedeno u všech. Že se vám něco zvedne o desítky procent a naproti tomu se sníží DPH o tři procenta, tak to je opravdu nesrovnatelné.

Nesmíme zapomínat, že energie se projeví skutečně i na druhotných záležitostech. Jak už jsem říkala, vodné, stočné, obaly, recyklace, třídění odpadu, to všechno se projeví.