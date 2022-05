Nemůžeme mít mzdy Západu a produktivitu Východu, tvrdí viceprezident svazu průmyslu Rafaj

Odboráři tlačí na růst minimální mzdy, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) souhlasí s vyjednáváním. Je požadavek nárůstu minimální mzdy legitimní? Zvládnou zvýšení české firmy? „O dva tisíce korun by se minimální mzda zvedat neměla, má to mnoho efektů a neodpovídá to tomu, co si ekonomika může dovolit,“ uvádí v Pro a proti viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Pro a proti Praha 0:10 10. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít | Foto: Alexandr Satinský / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek upozorňuje, že inflace překročila deset procent a směřuje k patnácti procentům.

Odboráři tlačí na růst minimální mzdy Je ale požadavek nárůstu o 2 tisíce korun legitimní? Unesou toto zvýšení české firmy?

„Lidé, kteří jsou odměňováni minimální mzdou – a je jich velký počet –, ztratili na reálné hodnotě své mzdy přes deset procent. Rostou také všechny ceny a náklady, navýšení je proto nezbytné.“

„Dnes je minimální mzda ve výši 16 200 korun, takže při stávající inflaci je do července navýšení o dva tisíce korun skoro ještě málo,“ dodává Samek. Rafaj ale namítá, že inflace se počítá jako průměrná za celý rok a nároky odborů je tedy výrazně nad navrhovanou částkou.

Inflační spirála se roztáčí

Zvýšit mzdy podle nejvyššího měsíce inflace jen dále roztáčí inflační spirálu, varuje viceprezident. „Musíme pomoci těm nejpotřebnějším, ale také komplikujeme život firmám. Máme jednu z největších inflací v Evropě, tím pádem na trhu budou firmy znevýhodněny.“

Samek ale připomíná, že Česko je dlouhodobě zemí s velmi nízkými náklady. „Prostě naše práce je levná. A ono se na to zvyklo. Stejně jako se zvyklo na to, že zvedání cen ostatních nákladů budeme brát jako morovou ránu, se kterou se nedá nic dělat a náklady mzdové si zaměstnanci prostě utlumí sami, jak umí. Výsledkem toho ale je jen růst chudoby.“

„Česko má nejvyšší mzdy z postkomunistických zemí,“ říká Samek. „Nedaří se nám ale produktivitou práce dohánět západní země, které si díky ní mohou dovolit vyšší mzdy. Nemůžu mít mzdy Západu a produktivitu Východu.“

Odborář důrazně odmítá, že by Česko mělo nejnižší produktivitu práce v Evropské unii. „Nemáme ji proto, že by Češi pracovali málo nebo nekvalitně, ale protože je tu mnoho nadnárodních společností, které vlastní naši ekonomiku a umí produktivitu práce z Česka přetransformovat. Třeba do Německa v případě Volkswagenu – a tam pak zisk realizuje.“

Viceprezident věří, že je třeba o zvýšení minimální mzdy diskutovat.

„Ale nelze vystřelovat tu dva tisíce, tady pět tisíc. Musíme znát důsledky všech rozhodnutí, které to přinese. Potřebujeme rychle racionální debatu, jak se z inflační smyčky dostat co nejrychleji. Jinak ten problém bude trvat mnohem déle,“ varuje Jan Rafaj.

Poslechněte si celé Pro a proti Karolíny Koubové.