Stát chce přidat na mzdy 8 procent. ‚Růst reflektuje volební kalendář,‘ stěžují si podnikatelé

Na zvýšení platů ve veřejné sféře by měl stát příští rok dát průměrně o osm procent více než letos. Platové tarify ale neporostou plošně. Zvýšení u jednotlivých profesí chce vláda v pátek projednat s odbory. Do platů by mělo putovat o tři miliardy korun víc, než vláda původně plánovala. Podle podnikatelských svazů je navrhovaný růst vyšší než v soukromé sféře.

