Příští týden se zpřísní podmínky pro hypotéky. Nově na ně nedosáhne až čtvrtina lidí, hlavně mladé rodiny

Sedmadvacetiletý Marek Saida si vyhlédl dvoupokojový byt v Měšicích u Prahy. Naspořené peníze mu ale na koupi nemovitosti nestačí, rozhodl se proto pro hypotéku.

„Beru si hypotéku na 2 200 000. Získal jsem sazbu 2,79 % s fixací na 10 let. Stoprocentně spěchám, protože od začátku října se podmínky výrazně zpřísní a nevím, jestli bych na hypoteční úvěr dosáhl. Myslím si ale, že stihnu zajistit veškeré dokumenty pro schválení úvěru ještě do konce září,“ řekl Radiožurnálu Saida.

A zdaleka není jediný, kdo s vyřízením úvěru spěchá. Jen během srpna si do bank přišlo pro hypotéku skoro osm a půl tisíce lidí, tedy asi o 1500 více než v červenci.

Kdo s žádostí o úvěr ještě váhá, získá ho za současných podmínek už jen u některých bank. Podle ředitele makléřské společnosti Golem Finance Libora Ostatka totiž vyřízení půjčky trvá zpravidla dva týdny.

„U některých bank je možné stihnout podepsat žádost a podat ji do konce září, ale u některých bank už je nutné podepsat dokonce smlouvu. To znamená - muselo by proběhnout schválení a podpis smlouvy,“ říká Ostatek.

Od 1. října už platí nová pravidla. Například součet všech splátek klienta nesmí přesáhnout 45 procent jeho čistého měsíčního příjmu. Řada lidí tak na úvěr nedosáhne.

„Pokud máme klienta, který dnes žádá o hypotéku ve výši 3 milionů korun, vychází mu splátka 11 800 měsíčně při úrokové sazbě kolem 2,5 procenta. U jedné z bank mu dnes stačí příjem 22 tisíc čistého. Pokud ten samý klient bude žádat v říjnu, bude potřebovat příjem okolo 30 tisíc měsíčně,“ dodává hypoteční specialista společnosti Chytrý Honza Daniel Horňák.

Úvěrů může být až o čtvrtinu méně

Kvůli přísnějším podmínkám tak banky přijdou podle odhadů analytiků o klienty, hlavně o mladé rodiny. Změna zasáhne i velkou část střední třídy.

„Pravděpodobně dojde ke skokovému zvýšení úrokových sazeb. Uvidíme, zda k tomu dojde už v září, nebo až v říjnu. Bude častější i případ, kdy lidé budou žádat o úvěr například se svými rodiči, kteří jim svými příjmy pomohou dosáhnout na vyšší úvěr,“ popisuje ředitel divize hypotečních úvěrů společnosti Raiffeisenbank Milan Voldřich.

Regionální ředitel společnosti Bidli Michal Naď odhaduje, že počet uzavřených úvěrů poklesne od října až o čtvrtinu. A to i přesto, že banky můžou dál poskytovat až 5 procent úvěrů, které se nemusí novými pravidly řídit.

„Zejména ve velkých městech může mít dopad doporučení na hypoteční trh zcela fatální. Rozdíl bude výrazný v oblastech s nižšími cenami nemovitostí, kde by neměl být pokles výrazně znatelný. Velmi odlišná situace ale bude ve velkých aglomeracích, kde dnes ceny nemovitostí rostou i o desítky procent ročně,“ myslí si Michal Naď.

Kromě nemovitostí zdražují i hypotéky. V srpnu vzrostla průměrná úroková sazba na 2,53 procenta. Podle oslovených ekonomů navíc Česká národní banka přistoupí ještě k dalšímu zvýšení sazeb, a to už během středečního zasedání. Základní úroková sazba by tak vzrostla na 1,5 procenta.