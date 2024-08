Všichni si zaslouží přidat. Některým profesím spadly reálné platy o pětinu, upozorňují odbory

Stále není jasné, jestli se od září budou zvyšovat platy ve veřejné sféře. Vláda a odbory se zatím nedohodly, znovu jednají ve středu. Zatímco premiér Petr Fiala (ODS) opakuje, že v rozpočtové rezervě nejsou prostředky, šéf odborů Josef Středula po úterním jednání s ministry vzkázal, že resorty ještě propočítávají varianty přidání. „Jsme připraveni hledat řešení,“ komentuje místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jiří Vaňásek. Rozhovor Praha 13:27 28. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Vaňásek z ČMKOS | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

S čím na středeční schůzku jdete?

Věříme, že se na jednání s vládou dohodneme na navýšení platových tarifů ve veřejné službě a veřejné sféře. Jednání probíhají teď velmi intenzivně. Nás mrzí, jestli to sklouzlo až do takového pozdního termínu. My bychom chtěli, aby došlo k přidání od 1. září letošního roku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s místopředsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Jiřím Vaňáskem.

A středa pro nás je poslední den, kdy je reálné, aby se to stihlo. Věřím, že se domluvíme. Není to jednoduché, ale jsme připraveni hledat řešení, aby k navýšení platových tarifů došlo.

A z čeho to přesvědčení, že se domluvíte, čerpáte? Když premiér Fiala v úterý zopakoval, že v rozpočtové rezervě nejsou peníze.

Hledáme řešení. Diskutovali jsme o tom, že pro nás není akceptovatelné, aby došlo k nulovému navýšení od 1. září. O tom jsme informovali jak pana premiéra, tak i ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS) a ministra sociálních věcí Mariana Jurečku (KDU-ČSL).

3:25 Jak si skutečně vedou státní úředníci a kolik jich je? Data usvědčují politiky z populismu Číst článek

V úterý na jednání jsme dostali informace, že pokud by třeba došlo k desetiprocentnímu navýšení, tak některé resorty by to zvládly i bez navýšení objemu finančních prostředků. U některých resortů by to určitý problém znamenalo.

Ale byly jmenované třeba oblasti kultury, ministerstva životního prostředí, zahraničních věcí. Tyto resorty deklarovaly, alespoň tak jsme byli informováni, že by to navýšení zvládly. A hledáme další řešení, abychom byli schopní dospět ke kompromisu.

Ale plošné navýšení, které jste avizovali na začátku jednání a na kterém, pokud tomu správně rozumím, jakožto odboráři dál trváte, je asi nereálné?

Nevím, jestli je nereálné. Prostě jsme přesvědčeni o tom, že plat ve veřejné správě a ve veřejných službách reálně poklesl všem zaměstnancům, všichni si zaslouží přidat. Nechceme selektovat mezi zaměstnanci.

Proč už v září?

Některým přece reálné platy klesly výrazně víc než jiným. Tento argument opakuje i ministr práce Marian Jurečka.

To je samozřejmě pravda. Ale je potřeba se na to dívat i z širšího úhlu pohledu. V propočtech jsou tam komponovány i covidové roky, kdy třeba lidé dostávali covidové odměny a podobně, které určitým skupinám průměr navýšily. To neznamená, že by si to nezasloužily. Ale potom je otázka, jak se na ty různé průměry budeme dívat.

5:38 Vláda nemá v otázce platů státních zaměstnanců kam ustoupit. Peníze v rozpočtu nemá, míní komentátor Číst článek

Takže reálný plat poklesl všem. V první tabulce a úředníkům asi nejvíce, to je nezpochybnitelný fakt. Ale k reálnému poklesu došlo ve všech skupinách,

proto chceme plošné navýšení.

Proč jakožto odbory tolik bazírujete na tom, aby se platy ve veřejné sféře zvedaly už od září? Když máte příslib ze strany vlády, že by se určitě měly zvednout od ledna?

Myslím, si, že to není bazírování. Je to otázka toho, že už jsme v listopadu loňského roku avizovali, že chceme, aby se jednalo o navýšení platových tarifů pro rok 2024 a následně pro roky 2025 a další, protože poslední dva roky k tomu nedošlo.

Přes celý rok 2024 opět nedošlo k navýšení platových tarifů a pokles reálného platu u nejvíce zasažených skupin bude sahat až ke dvaceti procentům. To číslo je obrovské. Z čeho ti lidé budou žít? Budou si chodit pro dávky?

25:11 Situace nahrává víc lidem než firmám, pracovníci budou agresivněji jednat o mzdách, tvrdí ekonomka Číst článek

Pro nás je důležité, aby k navýšení došlo ještě v tomto roce, aby tam byla alespoň částečně kompenzována reálná ztráta.

Stávková pohotovost

Jedná se o čtyři měsíce do konce roku, počítám-li správně. Není pro vás nejdůležitější to, že platy ve veřejné sféře by se v dohledné době měly zvýšit tak jako tak?

Budeme rádi, když se platy ve veřejné sféře zvýší v dohledné době. Na druhou stranu jsme zatím neviděli ani návrh státního rozpočtu. Jsme domluveni, že o něm budeme jednat v okamžiku, kdy bude zveřejněn. My v tuhle chvíli ani nevíme, s jakým procentem vláda počítá do objemu finančních prostředků z 1. ledna 2025.

Znovu opakuji, my jsme chtěli navýšit už v roce 2024. To, že jednání od listopadu loňského roku neprobíhala, první jednání byla až v červnu na ministerstvu práce a sociálních věcí a následně teď, které je opakovaně na vládě. Není to naše chyba. Náš zájem o to, aby došlo k navýšení v roce 2024, je v podstatě už rok starý.

Většina odborových svazů veřejného sektoru je kvůli platům ve stávkové pohotovosti. Pokud ve středu na jednání s vládou nedosáhnete toho, co chcete, bude stávka?

Nemůžu vyloučit nějaké protestní akce, lidé opravdu jsou naštvaní. My jsme chtěli deklarovat stávkovou pohotovostí to, že je situace opravdu velmi vážná.

Úředníci stavebních úřadů kvůli digitalizaci přemýšlí nad odchodem nebo stávkou, tvrdí odbory Číst článek

Setkáváme se v řadě oblastí s tím, že dochází k odchodu zaměstnanců z veřejné správy, a je otázka, kdo pak ty činnosti bude vykonávat. Při výši platu, který je tam teď nabízen, je velmi obtížné nalézt pracovní síly.

Za jakých okolností by byla stávka?

Nechci předjímat. Stále věřím. Alespoň z úterního jednání jsem osobně měl pocit, že je snaha obou stran se domluvit na nějakém řešení tak, abychom protestním akcím mohli předejít.

Celý rozhovor s Jiřím Vaňáskem, místopředsedou Českomoravské konfederace odborových svazů, si můžete poslechnout ze záznamu v úvodu článku.