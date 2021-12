Zvyšování základních úrokových sazeb? ‚Neočekávám, že bychom šli nad pět procent,‘ říká guvernér ČNB

Česká národní banka před Vánoci zvýšila základní úrokovou sazbu na nejvyšší úroveň za posledních 13 let a naznačila, že růst bude zřejmě pokračovat i v novém roce. Kam až je bankovní rada ochotna úrokové sazby zvednout? Kdy čeká, že se zvýšení projeví ve výraznějším snížení inflace? A nezapomíná při svém rozhodování na zájmy podniků a lidí? Hostem Tomáše Pancíře ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl guvernér České národní banky Jiří Rusnok. DVACET MINUT RADIOŽURNÁLU Praha 20:46 27. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Guvernér České národní banky Jiří Rusnok | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Česká národní banka ve středu zvýšila základní úrokovou sazbu o jeden procentní bod na 3,75 procenta. To je nejvyšší úroveň od roku 2008 a bylo to třetí razantní zvýšení od letošního září. Vy osobně jste na následné tiskové konferenci dodal, že jste připraveni v tomto zvyšování úrokových sazeb pokračovat i v příštím roce a že „je zřejmé, že za dané situace se budete muset posunout ještě výrazně nad čtyřprocentní hranici“. Znamená to, že už teď můžeme počítat s dalším podobně razantním zvýšením úrokových sazeb na začátku února?

Je to dosti pravděpodobné. Vždy vycházíme z úplně nové prognózy, nebo nějakého aktualizovaného výhledu stávající prognózy.

Tentokrát bude nová a první v příštím roce. Uvidíme, co nám bude ukazovat. Klíčové je, jak se vyvíjí inflace zhruba za 12 až 18 měsíců od konkrétního jednání, protože to je období, ve kterém jsme schopni našimi nástroji na cenovou stabilitu působit.

Mluvil jste o tom, že sazba pravděpodobně půjde výrazně nad čtyři procenta. Kolik to je? Půl procentního bodu, tři čtvrtě procentního bodu?

V tomto cyklu zvyšování sazeb asi dostoupáme do úrovně, která bude výrazně nad čtyři procenta a pevně věřím, že se zastavíme. Neočekávám, že bychom šli se sazbami nad pět procent. To si myslím, že je prakticky vyloučeno.

To je vyloučeno jen v tom únorovém rozhodování?

To vidím jako vyloučené v celém cyklu. Myslím tím rok 2022. Zatím bych nechtěl předjímat nějakou dalekou budoucnost, ale myslím, že i tam je to téměř vyloučeno. Nemyslím si, že se to musí odehrát jedním razantním krokem. To uvidíme. Jemné ladění bude záležet na tom novém výhledu inflace a dalších makroekonomických parametrů.

Takže chápu dobře, že nepředpokládáte, že v roce 2022 by se základní úroková sazba dostala nad pět procent?

Za sebe říkám, že to považuju za extrémně nepravděpodobné.

Celý rozhovor si poslechněte v přiloženém audiu.