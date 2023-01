Týden očima Petra Schwarze: Kandidáti slibují, hackeři útočí a kočka je divná

Začal rok 2023, a i když by podle kalendáře měla být zima, počasí dává najevo, že pro ně kalendář tak úplně neplatí – rtuť v teploměrech zamířila až skoro ke dvaceti stupňům. Horko stoupá i ve vrcholící prezidentské kampani, skokanem týdne se stal Jaroslav Bašta poté, co svým voličům slíbil, že odvolá Fialovu vládu, což by se tedy zrovna nepotkávalo s českou ústavou – což zase, jak vidno, jeho příznivcům nevadí. 6:30 8. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kočka | Zdroj: Shutterstock

Největší favorité volby – Petr Pavel, Andrej Babiš a Danuše Nerudová – si ale stále udržují ve voličské přízni i před Baštou náskok.

Babiš ale v tomto týdnu trávil spoustu času u soudu, proces v kauze Čapí hnízdo dospěl do závěrečných řečí a v pondělí má být vynesen rozsudek.

I v novém roce předvádí staré kousky dosluhující prezident Zeman – navrženého kandidáta na ministra životního prostředí lidovce Hladíka odmítl jmenovat, takže ústava opět pláče. Prezident se ani neobtěžoval vysvětlit veřejnosti, proč Hladíka nejmenuje, ostatně ony žádné závažné důvody pro to, proč by Hladík být ministrem nemohl, nyní nejsou.

Nebývale řádí ptačí chřipka, veterináři kvůli nákaze přikázali vybít ve velkochovu na Tachovsku na tři čtvrtě milionu slepic, což představuje přibližně 15 procent nosnic v českých chovech, a zlikvidovat i milion vajec.

To u části spotřebitelů vyvolalo obavy z nedostatku vajíček a potřebu se jimi předzásobit, velké obchodní řetězce ale ujišťují, že mají zajištěné dostatečné dodávky.

Ať si z nás v Novém roce nedělají legraci naši mazlíčci

Systém datových schránek, které od letoška mají mít povinně kromě právnických osob i živnostníci, napadli hackeři – podle ministra vnitra Rakušana se sice při přístupu do schránek mohou objevit komplikace, ale data uživatelů zůstala ochráněna.

V Postupimi, hlavním městě německého Braniborska, se kvůli hrozícímu útoku hackerů úřady úplně od internetu odřízly a nemohou tak třeba vydávat rodné listy, řešit přihlašování vozidel či žádosti o některé sociální dávky.

Postupim už velký hackerský útok zažila před dvěma lety a nechce už takovou zkušenost opakovat.

Desetitisíce věřících se ve Vatikánu naposledy rozloučily s emeritním papežem Benediktem XVI., jedním z nejvýznamnějších současných katolických teologů.

Vůbec poprvé ve dvoutisíciletých dějinách církve vedl smuteční obřad za papeže jeho nástupce, František.

Američtí Republikáni sice ve volbách získali většinu ve Sněmovně reprezentantů, jenže se jim už nedaří ani zařídit, aby dolní komora Kongresu mohla začít pracovat.

Nutná podmínka k tomu je zvolit předsedu, a to se poprvé za sto let nepodařilo v prvním kole – a pak ještě desetkrát, protože skupině jednadvaceti republikánských zákonodárců se stranou navržený Kevin McCarthy nezdá dost radikální.

A protože se Republikáni neumí dohodnout, začalo se spekulovat, že by do hry mohli vstoupit Demokraté – pokud by si na předsedu vybrali nějakého umírněného republikána a hlasovali pro něj, stačilo by k jeho zvolení pouhých šest republikánských hlasů. A Republikáni by dostali nebývalou facku.

Ukrajinská armáda ostřelovala raketami několik míst soustředění ruských vojáků a stovky jich vyřadila z boje.

Rusko ohlásilo odvetný úder, při kterém prý zničilo další HIMARSy – celkem se Rusové postupem času pochlubili, že z dvaceti těchto raketových systémů, které Ukrajina dostala, zlikvidovali či kriticky poškodili téměř čtyřicet, podle amerických zdrojů má ale Ukrajina zatím všech dvacet.

Ruský prezident Putin osvobodil od daní ruské úředníky a policisty z okupovaných částí Ukrajiny i vojáky na Ukrajině bojující – včetně svých rodin nemusí nyní vykazovat své příjmy, takže de facto dostali povolení si v napadené zemi ukrást, co unesou.

Podle italského listu Il Messaggero jakýsi Mario z Říma tak dlouho hledal skrýš pro své dlouholeté úspory, až je ukryl v krbovém komíně, což ovšem neřekl své manželce. Ta v krbu zatopila a půl milionu ve vládních dluhopisech komínem profičelo.

Téměř poloviční částku, v přepočtu 200 tisíc, vynaložila starostlivá britská studentka na různá vyšetření své kočky, která se zadýchávala a velice zrychleně dýchala.

Nakonec se od veterinářů dozvěděla, že její kočka je zdravá, ale asi trochu divná – a takhle dýchat ji baví. Ať si z nás v Novém roce nedělají legraci ani naši mazlíčci, ani nikdo jiný, a ať je ten nový rok lepší, než ten předchozí, přeje posluchačům Českého rozhlasu Plus, sobě i celému světu Petr Schwarz.

Autor je komentátor Českého rozhlasu