Síť 5G se blíží, skutečné ohrožení ale přichází z Číny

Způsobuje poškození mozku, rakovinu, napadá děti, těhotné ženy! Je to smrtící technologická zbraň Američanů, iluminátů, Billa Gatese (dosaď si podle gusta) na ovládnutí, na vyhubení lidstva! To je jen zlomek dezinformací, které se šíří po světě o zavádění nové generace mobilní sítě 5G. A které dorazily už i do Česka s tím, jak se v některých městech testuje tahle nejmodernější technologie, nabízející mnohem rychlejší přenos dat.

