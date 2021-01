Čína trestá kritiky útlaku Ujgurů i za hranicemi

Jedna událost leckdy vyjeví podstatný trend. Jakmile si dnes již bývalý americký ministr zahraničí Mike Pompeo sklidil svůj stůl v budově State Departmentu, Peking na něj a dalších sedmadvacet lidí včetně také již bývalého poradce pro národní bezpečnost Johna Boltona uvalil sankce, které zahrnují nejen zákaz vstupu do Číny, ale také zákaz obchodovat s firmami s nimi spojenými.

Trest tedy míří nejen na ně osobně, ale i na jejich obchodní aktivity v zemi s největším počtem obyvatel na světě. Co může být smyslem a cílem tak neobvyklého gesta?

V prvé řadě se nabízí odveta za výroky Mikea Pompea těsně před odchodem z ministerstva zahraničí. Politiku komunistického režimu vůči ujgurské menšině zahrnující dlouhodobé pobyty tisíců lidí v takzvaných převýchovných táborech včetně nucených prací a vynucovaného omezování porodnosti veřejně označil za genocidu neboli cílené a vědomé vyhlazování jen kvůli příslušnosti k jedné etnické skupině nebo k jednomu náboženství.

Takovou kritiku pokládá Peking za vměšování do vnitřních čínských záležitostí, na které, jak se ukazuje, hodlá tvrdě reagovat i v zahraničí.

To však není vše. Čerstvě vyhlášené sankce jsou i vzkazem novému americkému prezidentovi Joeu Bidenovi a jeho nejbližším spolupracovníkům a mohou být i nepřímým přiznáním nynějšího vedení Číny, že v nejbližší době neočekává podstatné zlepšení vztahů mezi oběma velmocemi.

V Pekingu jistě registrovali, že když se v senátním slyšení představoval Pompeův nástupce Anthony Blinken, tak se k názoru svého předchůdce, co se týče postavení Ujgurů v Číně, přidal. Nejen to – stejně jako Pompeo se vyslovil pro větší roli Tchaj-wanu v mezinárodní politice, tedy pro něco, co je pro kontinentální Čínu, která pokládá ostrovní stát za vzbouřeneckou provincii, naprosto nepřijatelné.

Ti, kdo si pamatují, jaký tlak vyvíjeli zástupci Pekingu v Praze, kdykoli se nějaké vícestranné schůzky měl účastnit představitel tchajwanské obchodní a kulturní mise, si dokážou představit nelibost špiček komunistické velmoci po zjištění, že představitel Tchaj-wanu, s nímž Washington od roku 1979 neudržuje oficiální diplomatické styky, byl pozván na slavnostní uvedení nového prezidenta do úřadu.

Sankce uvalené na bývalého amerického ministra zahraničí jsou tak návěštím signalizujícím, že mezi Spojenými státy a Čínskou lidovou republikou bude vzájemná rivalita posilovat a že s nástupem dostane další rozměr, pokud Joe Biden uskuteční svůj záměr skládat dohromady alianci zemí, které vnímají nynější čínská rizika a hrozby podobně.

Úplně nový faktor představuje rozhodnutí vedení sociální sítě Twitter zablokovat účet čínské ambasády ve Washingtonu kvůli prohlášení týkajícímu se postavení ujgurské menšiny s vysvětlením, že nelze tolerovat nelidské činy vůči skupině lidí kvůli jejich národnosti nebo náboženskému vyznání.

Autor je předseda Syndikátu novinářů ČR