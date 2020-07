Ministr Vojtěch už na ráně byl. Teď ani ne

Ačkoli po posledních všeobecných volbách zasedli ve sněmovně zástupci devíti subjektů, vznikla vláda pouze dvoubarevná. Třebaže k moci dosazená ještě mimo kabinet stojící KSČM. A sňatek hnutí ANO se sociálními demokraty, jistě nikoli z lásky, nýbrž čistě z rozumu, v zásadě premiéru Babišovi vyhovuje. Tu a tam jim v něčem ustoupí, ale aspoň navenek se tváří, že je v zásadě všechno v pořádku. Komentář Praha 18:26 30. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Jinými slovy by si klidně stávající model příště zopakoval. S pravicovými stranami to těžko připadá v úvahu a reakce veřejnosti poté, co by otevřel dveře Strakovy akademie komunistům nebo okamurovcům, se právem obává. Dost nerad by také vládl s nejen jemu ne zcela předvídatelnými Piráty.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ondřej Konrád: Vojtěch už na ráně byl. Teď ani ne

A pro něho optimální verze jednobarevného kabinetu se ani při tak slibných preferencích, jakými ANO dlouhodobě disponuje, nejeví reálná. Nicméně Babiš také ví, že se vcelku osvědčení a nepříliš nebezpeční sociální demokraté nemusí příště do sněmovny kvalifikovat.

Takže jim sice dál lidově řečeno „luxuje“ voliče, ale zároveň by měl mít zájem, aby ČSSD prošla úzkým hrdlem voleb 2021. Uvnitř koalice to sice navenek občas jiskří, viz momentálně utichlé souboje ministryň Aleny Schillerové a Jany Maláčové anebo v posledních měsících mezi Janem Hamáčkem a Adamem Vojtěchem. A vyhlíží to vše spíš na šerm sportovní, při němž krev neteče.

Ambiciózní právník, který nemá spojence. Co drží ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ve vládě? Číst článek

Jinou věcí je, že se pod Vojtěchem, celé měsíce tvrdě testovaném pandemickými trampotami, tu a tam křeslo aspoň zdánlivě zakývá. A občas na jeho konto Hamáček boduje. Naposled když prosadil, aby se k organizaci haprující chytré karantény nově připojila i armáda. Což věcně vzato ale zase není pro ČSSD žádná větší výhra, protože resort obrany spadá pod Babišovo hnutí.

S armádou i s Vojtěchem

A premiér zároveň už dlouho ví, že je dobré ukazovat vstřícnou tvář a někdy i uznat chyby. Nebo spíš nedostatky.

Proč by tedy vstupu armády do nového uspořádání bránil? Když navíc v čele nové rady vlády pro zdravotní hrozby bude on sám? Přibráním vojáků částečně přizná Hamáčkovi díl pravdy a zároveň ukáže, že problémy citlivě vnímá. A ještě vlastně opozicí otloukanému a jinak ovšem loajálnímu Vojtěchovi pomůže.

Takže ten, pokud nenastane nějaký dalekosáhlý průšvih jdoucí jasně na vrub ministerstva zdravotnictví, může vcelku hladce ve funkci aspoň prozatím vydržet. Krátce před krajskými volbami by také jeho výměna nepůsobila dobře. Když už k ní nedošlo řekněme v dubnu. Kdy by se tomu nikdo nedivil.

A i když bitva s pandemií ještě vyhraná není a například se ukázalo, že sázka na Krajské hygienické stanice nevyšla, stejně by Vojtěchův pád po určitém uvolnění vypadal jako klasická a poněkud nelogická oběť. Kohosi sice na ráně, ale za mnohé zdaleka nikoli jediného odpovědného. Konec konců po jeho odchodu nevolá ani Hamáček. Šéf nevěsty z rozumu.

Autor je komentátor Českého rozhlasu