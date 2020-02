Dáte si kávičku s Hitlerem?

Když před pár dny plzeňský hejtman Josef Bernard s transparentem „Tohle svinstvo tady nechceme“ rozbíjel kladivem na Václavském náměstí hrnky s podobiznami Adolfa Hitlera a dalších předáků Třetí říše, byla u toho policie. Na její upozornění, že porušuje zákon, Bernard opáčil: „A prodejem hrníčků s Hitlerem Naše vojsko zákon neporušuje?“ Komentář Praha 6:29 13. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nakladatelství Naše vojsko prodávalo trička a hrnky s Adolfem Hitlerem | Foto: Naše vojsko

Na tuhle otázku už ale policie odpověděla před dvěma lety, když obdržela trestní oznámení na majitele vydavatelství Naše vojsko coby výrobce tohoto odpudivého sortimentu. Policie neshledala v rozporu se zákonem prodej hrnků a triček s Hitlerem, Heydrichem, Goebbelsem a dalšími masovými vrahy včetně Stalina. Podle vyšetřovatelů nejde o propagaci nacismu, ale jen o komerční aktivitu, kdy motivem není nic jiného než jen „zisk v rámci ekonomické činnosti“.

To je dost málo přijatelná logika. Existují rozhodnutí našich soudů, které potrestaly zobrazování nebo vystavování hákových křížů jako protizákonnou propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Pokud odsuzujeme šíření nacistických symbolů, jak lze potom přehlížet distribuci obrazů diktátorů, kteří jsou ztělesněním těchto symbolů a jimi zaštítěni páchali nepředstavitelná zvěrstva?

Nedávno byl odsouzen muž, který si na auto vylepil říšskou orlici držící v drápech hákový kříž. Máme se domýšlet, že pokud by se našla automobilka, která by vyráběla auta s hákovým křížem na kapotě, byla by zákonem nepostižitelná, protože dělá byznys a jde jí jen o kšeft?

Fašismus se může vrátit kdykoliv

To se snad byznys a propagace neprolínají? Když například Šumavský národní park prodává keramické hrníčky se svým logem nebo politická strana trička se svými lídry, pak to nečiní jen kvůli zisku. Ale vždy jde také o reklamu a takový sortiment je veden v kolonce propagační předměty.

Šéf nakladatelství Naše vojsko Emerich Drtina jistě dobře ví, že balancuje na hraně zákona. Také proto se na svém e-shopu jistí větou, že „v případě konkrétních osob se nejedná o propagaci žádné ideologie“.

Pan Drtina je zřejmě přesvědčen, že takto mu nikdo nemůže prokázat úmysl propagovat nacismus. Jenže tahle nápadná obezlička nic nemění na tom, že na samotných hrnkách či tričkách Našeho vojska si žádnou kritickou doušku nepřečteme. Tím spíš by bylo na místě, aby se byznys s nacistickými suvenýry, který si Drtina nepokrytě pochvaluje, ocitl před nezávislým soudem.

Nebo nám nezbude než se smířit s tím, že v centru Prahy i dalších měst vzkvétá obchod se symboly nenávisti a vyhlazování? V době, kdy průzkumy veřejného mínění potvrzují, že zejména v Evropě je antisemitismus na vzestupu.

Neurolog Tomáš Radil, který přežil Osvětim, varuje: „Fašismus se může vrátit kdykoliv. Nenávist není přechodný kolaps morálky. Je to mozkový mechanismus, který máme v sobě zakódovaný miliony let.“

Poté co hejtman Bernard vyjádřil svůj postoj kladivem, měl by přijít ke slovu parlament. Vedení Nadačního fondu obětem holocaustu a Federace židovských obcí už oznámila, že vyzvou poslance, aby změnili zákon. A přidali do něj formulaci, že trestný čin podpory a propagace hnutí násilí a nenávisti může být spáchán i prodejem.

Bude dobré sledovat, jak k tomu zrovna teď – v roce 75. výročí porážky nacismu – přistoupí naši zákonodárci.

Autor je publicista