Jak prokázat Altnerova kluzká kouzla?

Pomůže-li někdo zachránit komusi ohrožený majetek, je jistě třeba to patřičně finančně ocenit. Ale přiměřeně, střízlivě. Advokát Zdeněk Altner byl v 90. letech zapojen na straně ČSSD do soudního sporu o Lidový dům a ten nakonec – vleklo se to předlouho – sociálním demokratům připadl. I když měl jejich restituční nárok možná ne úplně pevné podloží.

Komentář Praha 12:05 6. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít