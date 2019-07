Problém dočasných licencí. Aeroflot zrušil většinu letů mezi Moskvou a Prahou

Podle zdrojů ruských agentur jde z české strany o odvetné opatření a problém řeší ministerstva dopravy obou zemí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Libor Dvořák: Aeroflot zrušil většinu letů mezi Moskvou a Prahou

A máme tu další rusko-český spor, o němž i předseda českých komunistů Vojtěch Filip tvrdí, že není politický: Ruské ministerstvo obvinilo české úřady, že zrušením licencí pro ruské letecké společnosti překročily ducha i literu dohody o leteckém spojení s Ruskem.

Praha se podle zdroje ruské informační agentury Interfax rozhodla omezit lety ruských společností do Česka, protože nebyla spokojena s podmínkami na transsibiřských linkách pro českého národního přepravce „a s využitím pravidla parity anulovala povolení pro několik letů společností Aeroflot a Uralskije avialinii“.

Nejmenovaný činitel blízký vedení ruské letecké dopravy další ruské agentuře TASS řekl, že omezení počtu letů Aeroflotu z Moskvy do Prahy a zpět bylo zavedeno, protože ministerstva dopravy Česka a Ruska se nedokázala domluvit na počtu přeletů jednotlivých národních leteckých společností přes území toho druhého.

Čistě obchodní spor

Jak už bylo řečeno, celkem jednoznačně jde především o provoz linky ČSA přes Rusko do Jižní Koreje. Trasy přes Sibiř, kudy létá i linka Praha-Soul, jsou pro mnohé zahraniční letecké společnosti při přeletech z Evropy do Asie nejkratší a nejvýhodnější. Pro tyto lety je nutný souhlas Ruska a jsou samozřejmě spojené s kompenzačními poplatky.

Česko dočasně povolí lety Aeroflotu do země, s Ruskem se na dalším postupu domluví Číst článek

Mírně povzbudivou zprávou určitě je, že než budou detaily neshody mezi ministerstvy dopravy obou zemí definitivně vyřešeny, lety ruských společností do ČR se do 7. července prozatím povolují a že spor by měl být uzavřen „v co nejkratším termínu“.

Jádro celého poněkud nenadálého konfliktu tkví patrně v tom, že České aerolinie létají na transsibiřských linkách na základě dočasných licencí, které je třeba pravidelně prodlužovat. Praha žádala o licenci trvalou, načež ruská strana v zájmu reciprocity žádala příslušné výhody pro své letecké společnosti.

Mimochodem – podle existující dohody mezi oběma zeměmi se počítá s tím, že dopravci z obou stran budou na jedné trase realizovat stejný počet letů – jenže třeba i tam, kde má ČSA lety dva, jich Aeroflot provozuje šest.

Zahraniční letecké společnosti využívají a hlavně platí přelety přes Sibiř už od poloviny 70. let minulého století, kdy Sovětský svaz tyto trasy otevřel. Platby přitom v sovětské epoše inkasoval výhradně Aeroflot. Roční výtěžek není oficiálně znám, ale různé odhady mluví o 500-800 milionech amerických dolarů ročně.

Podle představitelů Aeroflotu však dnes tato společnost není jediným příjemcem těchto plateb a většina sumy slouží k financování řady různých státních programů. Jak se v tuto chvíli zdá, tentokrát skutečně nejde o politický či ideologický, ale čistě obchodní spor. O to rychleji by problém mohl být vyřešen.

Autor je komentátor Českého rozhlasu