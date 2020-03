Americký odvrat od Kábulu

Goethe to pojmenoval přesně: teorie je šedivá, kdežto strom života se věčně zelená. Vy si možná stále ještě myslíte, že v Afghánistánu je pevným spojencem Spojených států kábulská vláda, zatímco Tálibán, donedávna arcinepřítel, je pro Washington v nejlepším případě jen okolnostmi vnuceným partnerem. S nímž se, jakkoli to bylo nemilé, prostě muselo vyjednávat. Jenže starý dobrý Goethe věděl své. Komentář Praha 18:32 24. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký ministr zahraničí Mike Pompeo (vlevo) a jeden z afghánských prezidentů Ašraf Ghání | Foto: Afghan Presidential Palace | Zdroj: Reuters

Poslechněte si, nač si po návštěvě Afghánistánu veřejně stěžoval americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Zaútočil na lidi, v nichž se podle něj Spojené státy zklamaly. Poškozují totiž americko-afghánské vztahy a dělají hanbu všem místním i všem cizincům, kteří v Afghánistánu položili život, aby se tu žilo lépe. O těch, které zkritizoval, mluvil Pompeo velmi tvrdě, jako o „přímé hrozbě“ bezpečnostním zájmům Spojených států.

Nediplomatické výroky pronášené nejvýše postaveným diplomatem stojí vždycky za pozornost. A v Pompeově případě o to více, že ministrovým terčem nebyl Tálibán; s jeho zástupci se Mike Pompeo sešel po odletu z Kábulu a slíbil jim, že stahování amerických vojáků z Afghánistánu bude pokračovat.

Pompeo tvrdě zkritizoval dosavadní spojence - kábulské politiky. Po zjevně neúspěšné návštěvě Kábulu ohlásil, že Američané svou pomoc Afghánistánu sníží o miliardu dolarů, a dal znesvářeným kábulským politickým kohoutům jasně na srozuměnou, že to nemusí být poslední škrt. Napřesrok se pomoc může snížit o další miliardu.

S kábulskými vládci, ať se jmenovali Karzáí, Ghání nebo Abduláh, jsou Američané nespokojeni dlouhodobě. Jedním z důvodů je pocit, ba jistota, že žádné kábulské vedení neprokázalo schopnost řídit efektivně alespoň to území, které je v jeho moci. Ale zato se tu výborně daří korupci. Američané mají odůvodněný pocit, že jejich dolary, vynaložené jednak na udržování vojenské přítomnosti, jednak na přímou pomoc, padají v Afghánistánu do černé díry.

A v poslední době se vztahy mezi Washingtonem a Kábulem ještě zhoršily.

Za prvé proto, že kábulští politici dělali okolky s propouštěním vězněných příslušníků Tálibánu. Výměnu vězňů dohodli s Tálibánem Američané, Kábulu se neptali.

Za druhé proto, že afghánští vládní politici mají pocit, že je jejich dosavadní spojenec hází přes palubu. Ale o co se starají nejusilovněji? O to, aby si své místo na palubě udrželi? Nikoli. Oni se nedokáží dohodnout ani mezi sebou. A nechtějí vidět, jak je to oslabuje.

Když jsem mluvil o znesvářených kábulských politických kohoutech, měl jsem na mysli dosavadní hlavu státu Ašrafa Gháního a de facto premiéra (oficiálně se tak funkce nejmenuje) Abduláha Abduláha. Oba tvrdí, že vyhráli prezidentské volby, oba se nechali inaugurovat a žádný z nich nechce ustoupit. Nehnul s nimi ani Pompeo. Hne s nimi přiškrcení americké pomoc?

Ghání i Abduláh mají své klany, svou klientelu a zajisté i své voliče. Ale pokud je Washington se spojenci z NATO přestane chránit a pokud vyschne penězovod ze zahraničí, pak bude kábulským kohoutům ouvej. Příliš pozdě přijdou na to, že si jen hráli na suverénní vládce. Zatímco ve skutečnosti vládli z milosti někoho jiného.

A pochopitelně tím nemyslím afghánské voliče.

Autor je zahraničněpolitický analytik Českého rozhlasu