Správný čas na odchod z Afghánistánu

Sovětský svaz válčil v Afghánistánu deset let. My tam bojujeme od roku 2001, tedy o sedm let více. Smutnou pravdou je, že takzvanou válku proti terorismu ve vzdálené zemi nevyhráváme. Naopak, sčítáme mrtvé a teroristické útoky se dějí i nadále. Je načase začít skutečně zvažovat odchod dřív, než všichni dopadneme stejně jako sovětská vojska v Afghánistánu a americká ve Vietnamu.

Komentář Praha 8:19 29. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít