Vládnoucí Polsko proti Agnieszce Holland. Kvůli filmu o běžencích

Válka občas přehluší i to, co by přehlušeno být nemělo. Příběh běženců zneužitých běloruským režimem a pokoušejících se dostat do Evropské unie přes hranici s Polskem zmizel s počátkem ruské agrese proti Ukrajině. Polsko se v něm chovalo stylem na hrubý pytel hrubá záplata. Zadrátovalo hranice s Běloruskem.

Komentář Praha 16:30 8. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít