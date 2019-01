Pohled na Agrofert od Berounky

Sloveso zpolitizovat užívá český premiér Andrej Babiš (ANO) často a jakoby snad i rád. Jenže málokdy správně. Když coby zpolitizované označuje různé kauzy, ve kterých figuruje právě on. Vítěz voleb, předseda vlády, před tím skoro čtyři roky šéf resortu financí.

Takže je těžké si vlastně skoro od všeho, kde se Andrej Babiš vyskytuje, politiku odmyslit. Zvlášť u podezření, že i když podle zákona o střetu zájmů vložil rozsáhlý holding Agrofert do svěřenského fondu, pořád má média v něm pod kontrolou. Tedy hlavně nad dvěma deníky.

Černošice rozhodly o Babišově střetu zájmů. ‚Je to zpolitizované. Určitě se odvolám,‘ reagoval premiér Číst článek

A jak se zdá, to se na základě různých dokumentů domnívá Městský úřad v Černošicích, kam Babiš průhonickým bydlištěm spadá. I když to přesně nevíme - úřad rozhodl, ale zatím to nezveřejnil.

Ale evidentně verdikt není v Babišův prospěch, když ten ihned oznámil, že se odvolá a nadto vyjádřil poněkud arogantně podiv nad tím, jak mohou nějací úředníci, řešící dopravní přestupky, rozlousknout tak komplikovaný problém.

Na kočičí znamení

Což o to, složitý jistě je. I když jeho podstatu chápe více méně každý. Nebo byste snad dovedli najít někoho, kdo si úplně vážně - na mou duši, na psí uši - myslí, že Babiš nemá žádný vliv na obsah MF Dnes a Lidových novin?

Akorát to asi není snadné prokázat. I když kdo ví. Možná stačí jen chtít. Jako tomu bylo u organizace Transparency International, od níž podnět k řízení vyšel.

I u Pirátů, kteří zase poslali do Černošic svou právní analýzu. Z níž plyne, že předseda vlády, ovládající přinejmenším mediální část holdingu, porušuje zákon: veřejný funkcionář vlastnit média nesmí.

A samozřejmě, věc má širší a nebezpečnější souvislost s celým Agrofertem a s evropskými dotacemi. Čímž se už nějakou dobu zaobírají unijní instituce. Ale Babiš se jako obvykle ve středu uchýlil k oblíbenému slovesu: „Je to zpolitizované.“

Jistě, pane premiére. Však to u vás bohužel ani jinak nejde.