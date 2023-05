Nebyla to definitivní roztržka, přesto se proti sobě premiér a guvernér tuzemské národní banky ostře vymezili. Guvernér Aleš Michl se nechal slyšet, že hlavním inflačním rizikem se stávají vládní výdaje. Pokud tedy vláda nepřijde s věrohodným balíčkem úspor a výdaje neomezí, pak bude centrální banka nucena zvýšit úrokovou sazbu. Tím zkomplikuje život podnikatelům, ale nic jiného se nedá dělat. Komentář Praha 16:30 6. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Guvernér České árodní banky Aleš Michl | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Premiér Petr Fiala se proti tomu ohradil slovy, že ho guvernér nemusí k ničemu vyzývat, mimo jiné i z toho důvodu, že úsporný balíček bude na stole co nevidět.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Holub: Hádka na lodi s trhlinou v boku

Měl by si však zamést před vlastním prahem, protože jak známo, inflaci má na starost centrální banka. V podtextu tedy zaznělo, že pokud guvernér nedokáže svůj úkol zvládnout, pak hned nemusí hledat viníky někde jinde.

Na první pohled má pravdu premiér. V moderních demokraciích jsou kompetence vládních kabinetů a centrálních bank skutečně odděleny. Vláda s podporou demokraticky zvoleného parlamentu rozhoduje o veřejných financích a prosazuje svou hospodářskou politiku.

Proti tomu je centrální banka složena z nikým nevolených odborníků, kteří mají na starost objem peněz v ekonomice, jinými slovy dohlížejí na inflaci, která nastane, když je v ekonomice peněz příliš mnoho.

Komunikace guvernéra s vládou

To má logický důvod vzhledem k tomu, že se vláda může dostat do pokušení utrácet co nejvíc peněz, a co by bylo jednodušší, než je natisknout, tedy byrokraticky zvýšit jejich objem v ekonomice.

Vláda a ČNB by měly spolupracovat, ne si vyměňovat přes média narážky, shodují se ekonomové Číst článek

Pokud mají tedy vláda i centrální banka jasně narýsováno, co mají dělat, pak nemusí guvernér na premiéra tímto způsobem pokřikovat.

Nelze ovšem vyloučit, že guvernér má ke svému neobvyklému chování vážný důvod. Svým vystoupením v zásadě upozornil, že vláda sice nemůže peníze tisknout, může si je však půjčovat. To se v posledních čtyřech letech děje v řádech stamiliard. Také tím se zvyšuje inflace, proti níž musí centrální banka bojovat.

Spíš je divné, proč si guvernér Michl o problému se státními dluhy s premiérem Petrem Fialou či s jeho minstrem financí nepromluví mezi čtyřma očima a místo toho zneklidňuje veřejnost.

Tady se nabízí už jedině výklad, že se s ním nikdo z vlády nebaví, a tak vládní činitele školí přes média i s vědomím, že mu něco odseknou.

Daňový poplatník může jenom doufat, že kromě přestřelky proběhnou také věcná jednání, při kterých guvernér a premiér přes všechnu svou nezávislost sladí noty a na inflaci i státní dluh najdou více či méně společnou, v každém případě rozumnou strategii. Situace je totiž vážná.

Inflaci máme třetí nejvyšší v Evropě, zároveň jsme byli loni jedinou zemí, kde státní dluh vyrostl víc než o procento. Spory guvernéra a premiéra v této situaci připomínají hádku na lodi s trhlinou pod čarou ponoru.

Autor je reportér serveru Seznam Zprávy