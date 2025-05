Jak jsem rozhněval ruské vlastence

Před pár měsíci mi najednou zavolal spolužák z vysoké školy. Je to sice už téměř padesát let, ale ne tak dávno jsme se někde setkali na síti a vyměnili si telefonní čísla. „Chceš se přidat do našeho chatu na WhatsApp?“ zeptal se. „Jsou tam někteří lidé z našeho tehdejšího ročníku.“

