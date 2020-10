Putin věští dřívější pohřeb Západu než Rusku

Především kvůli zahraničním účastníkům se na fóru pravidelně objevoval prezident Vladimir Putin. Stalo se to i nyní, i když vzhledem k pandemii dálkově. Putin nejdříve přečetl připravený projev, pak odpovídal na otázky. Celkově strávil na obrazovce nepřetržitě téměř tři hodiny. Dotkl se různých témat, ale zajímavé bylo jeho chápání role státu a vztah k Západu.

Prezident řekl, že není proti občanské společnosti v Rusku. Podle něj bude dokonce hrát klíčovou roli. Ale až někdy v budoucnu. A má to být speciální podoba občanské společnosti, která se nemá spojovat s euroatlantickou demokracií.

Názory demokratů zvenčí Putin charakterizoval jako „zákulisní našeptávání nebo něčí hlasité výkřiky přecházející občas do hysterie, které nemají k našemu lidu pražádný vztah“.

Putin dokonce uznal, že v nezávislých společenských organizacích v Rusku se vyskytovali i upřímní nadšenci, kterým poděkoval. Ihned však dodal: „Ale dokonce i v tomto případě zůstávali zpravidla cizorodými, nezúčastněnými a v konečném důsledku neodráželi názory a zájmy občanů Ruska, ale svých zahraničních dohlížitelů. Byli prostě prostředkem v cizích rukou. Se všemi důsledky.“

Moldavská vína

Zároveň prezident vyjádřil kladný vztah k posílení ruského státu. Prohlásil: „Jednoduše si musíme určit úroveň přítomnosti státu v ekonomice. Z čeho bychom měli vycházet? Z účelnosti.“ Takto pojatá ruská společnost podle něj povede ke zlepšení života Rusů.

V této souvislosti uvedl: „Když upevňuji naši zemi, když se dívám na to, co se děje ve světě, v jiných zemích, chci říct těm, kteří ještě stále očekávají postupné zhasínání Ruska: máme v tomto případě jedinou starost – abychom se nenachladili na vašem pohřbu.“

V jednu chvíli Putin nechtěně prozradil, z jaké doby pocházejí jeho představy o světě. To když líčil, že v cizině nikde nechtějí moldavské víno kromě Ruska, a doslova pověděl: „Tam když se veze víno z jedné země do druhé dokonce v rámci EU, zemědělci to stopnou na cestě a všechno vyhazují do pangejtu, vylévají přímo na pole.“

Zjevně jde o informace z dob, kdy byl posluchačem Vysoké školy KGB. A moldavská vína lze snadno najít v českých supermarketech.

Politolog Valerij Solověj, který právě založil politické hnutí Změny, Putinův valdajský projev nazval zbaveným života. „Viděl jsem Leonida Iljiče Brežněva, ledaže nemlaskal,“ řekl na svém YouTube kanálu.

Podle Solověje, který se vždy odvolává na interní zdroje v Kremlu, strávil Putin na obrazovce bezmála tři hodiny, aby ukázal svému okolí, že ještě je schopen vše kontrolovat. Solověj ale prohlásil, že tak dlouho vydržel pouze proto, že byl na drogách.

Autor je komentátor Práva