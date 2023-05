Pamětníci si možná vybaví sovětskou filmovou pohádku Finist, jasný sokol, která běžela v českých kinech za normalizace. Dnes může zaujmout pouze filmové historiky. V současném Rusku ale existuje umělecké dílo se stejným názvem, které v minulých dnech upoutalo na sebe pozornost ve vzdělanějších vrstvách ruské společnosti. S původní filmovou pohádkou nemá nic společného. Komentář Praha 6:29 13. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hrozí jim až sedm let za mřížemi. Za co? Za divadelní inscenaci | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Autorka Světlana Petrijčuková s použitím autentických soudních dokumentů napsala hru o osudech ruských žen, které nejsou schopny najít v rodné zemi alespoň trochu přijatelné soužití s muži a celkově mají ze života v Rusku strach, kdy a kým budou napadeny.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Alexandr Mitrofanov: Za mříže kvůli divadelní inscenaci. Putin navazuje na Stalina

Naletí proto na vábení muslimských mužů, kteří na internetu vůči nim oplývají laskavou pozorností, jíž u ruských chlapů neviděly ani ve snu, a lákají je na život v Islámském státě, kde se prý ženy cítí jako královny. Tyto Rusky pak na území islamistů zažívají útlak, násilí a vraždění.

Některé se vrátí do své země, kde je ovšem odsoudí na několik let za údajné napomáhání terorismu. Zároveň je šikanují spoluobčané, zejména jiné ruské ženy, které brání tradiční podmínky, v nichž žijí.

Tragický osud Mejercholda

Hru v režii Ženi Berkovičové jsem zhlédl. Nejdříve jsem se do neobvyklé formy musel trochu nutit, ale pak mě dění vtáhlo a nakonec to byl umělecký zážitek, který jsem dlouho neměl. Sedm žen hraje na dosah ruky diváků, jeviště není. Střídají se jejich monology, dialogy, úryvky soudních procesů a zpěv.

Tvůrkyně se hlásí k feminismu a zjevně namířily své dílo proti mužům, ať ruským, či muslimským. Ale na mě to spíše zapůsobilo jako existencialistický popis beznaděje života, jistěže především žen, ať v jedné, či v druhé ze dvou autoritářských zemí, o nichž je řeč.

Přišli kolegové z ruských galerií a ukrajinské umění jaksi vybrali. Bývá to i neorganizované, říká šéf muzea Číst článek

Inscenace, jejíž premiéra se odehrála v roce 2020, obdržela v dubnu 2022 hlavní divadelní cenu Ruské federace Zlatou masku. Jenže 4. května 2023 byly Berkovičová a Petrijčuková zadrženy policií a soud, kam je přivedli v poutech, je poslal na dva měsíce do vazby. Mají být obžalovány z veřejného schvalování terorismu.

Hrozí jim až sedm let za mřížemi. Za co? Za divadelní inscenaci. Putinovy represivní orgány za tímto účelem vytáhly několik let staré udání od občana.

Posudek pseudoexpertů, který soud použil jako základ verdiktu, dává autorkám mimo jiné za vinu, že ve hře zaznívají zmínky o islámském fundamentalismu a je také ukázána skupina ruských žen, které přijaly islám.

Dalším proviněním má být údajná propagace „ideologie radikálního feminismu a boje proti androcentrickému způsobu života v Rusku“. Androcentrický je preferující až nadřazující mužské zájmy a postoje před ženskými.

Za divadelní umění naposledy zavíral a zabíjel na území současného Ruska Josef Stalin. Nejznámější je tragický osud klasika světového divadla 20. století Vsevoloda Mejercholda. Putin na Stalina navazuje.

Autor je komentátor serveru novinky.cz