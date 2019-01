Silvestr v Rusku a Putin - zbožštění i výsměch

Televizní diváci slyšeli melodie staré 50 i více let, k nimž byly vyrobeny nové texty. Viděli tanec tří měn, rublu, dolaru a jüanu, v němž velký ruský rubl porazil všechny valuty světa. Trio Kostěj Nesmrtelný, děda Mráz a baba Jaga předvedlo číslo, které mělo přesvědčit obecenstvo, že skutečný život začíná až poté, co se člověk stane pracujícím důchodcem.

Na scéně se také objevila Theresa Mayová, která se snažila tančit vedle šéfa baletu Velkého divadla, ale pohořela a uznala prvenství ruské školy. Donald Trump s deštníkem v ruce zazpíval a sdělil, že show must go on. Děj končil pár minut před půlnocí sborovým zpěvem, v němž zaznělo, že nyní všichni budou poslouchat Slovo Vladimira Putina.

Ve stejnou dobu se v malém studiu Echa Moskvy střídali básníci, zpěváci a vypravěči. Mladý básnický pár (16 a 17 let) přijel až ze sibiřské Ťumeně. Setkání moderoval známý literát a publicista Dmitrij Bykov, který po třech hodinách poznamenal: „Nejvíc se mi líbí, že vás nemusíme bavit, bavíte se sami.“

Své básně recitovali mladí i velmi mladí autoři. Mně vyrazila dech 24letá Natálie Kosjakinová z Voroněže, jejíž verše ukazují obrovský talent. Také zazněla díla Daniila Charmse, ale i Nikolaje Někrasova. Na závěr zazpívali House of the Rising Sun.

Největší rozdíl mezi loajální a svobodnou oslavou byl ale patrný na vztahu k Putinovi. Na Echu Moskvy poprvé přečetl úryvky ze své nové hry Uvidět Salisbury známý satirik Viktor Šenderovič. Je to fantasmagorie vycházející z toho, že Petrov a Boširov byli skutečně gayové, kterým však ruští tajní vsugerovávají, že jsou vrazi z GRU.

Pořád ve střehu

Přeložil jsem část rozhovoru tajemné postavy, která si říká buď Skvorcov (tedy Špaček), nebo Vorobjov (tedy Vrabec), s Boširovem. Posuďte sami:

Boširov: Kdo jste?

Špaček (Vrabec): Už jsem to říkal. Jmenuji se Špaček. Nebo Vrabec…

Boširov: Jakou máte hodnost?

Špaček (Vrabec): Žádnou. Jsem prostě Šéf.

Boširov: Ten nejvyšší?

Špaček (Vrabec): Ano. Nejvyšší z nejvyšších.

Boširov: Co ale Putin?

Špaček (Vrabec): Děláte si legraci? Putin jenom plní úkoly. Jako všichni. Ve skutečnosti pochází z inteligentní rodiny. Jeho pravé jméno je Averbuch. Podstoupil plastiku a změnu IQ.

Boširov: Panebože…

Špaček (Vrabec): Upravili mu tvar nosu. Očička vyrobili nová. Však jste viděl jaká. Nasadili jsme ho do mocenských struktur, přinutili jsme ho, aby kradl humanitární pomoc, kamarádil s bandity, válčil s jinými zeměmi. Strašně se tím trápí, to mi věřte. Zkoušel i utéct.

Boširov: Jak utéct?

Špaček (Vrabec): Přes Borovickou bránu (Kremlu – pozn. překl.). Jednou v noci pláchl, chytili ho až na Ostožence (ulice v Moskvě – pozn. překl.). Museli ho zmlátit. Jako že to pochopil, ale člověk musí být stejně pořád ve střehu. Nebudete mi věřit, jak je těžké tohle všechno udržet pod kontrolou.