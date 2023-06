Ve dnech 17. a 18. května tohoto roku byl společnými silami Putinovy Rosgvardije a ruské pravoslavné církve proveden masivní oblet území Ruské federace, která jsou potenciálně ohrožena drony. Pro účel ochrany zmíněných území byla aktivována divotvorná ikona svatého Serafima Sarovského. Oblet byl vykonán zodpovědně. Komentář Moskva/Praha 6:30 3. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bezpilotní letouny zasáhly v úterý brzy ráno dvě obytné budovy v Moskvě | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

Přesto něco zaskřípalo. Území potenciálně ohrožovaná drony zpoza hranic Ruské federace jsou od té doby stále zasahována oněmi drony. Ba co více. Hospodin se na Rusy buď rozhněval, anebo jim poslal varování. Dne 30. května totiž zasáhly drony hlavní město Moskvu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Alexandr Mitrofanov: Moskva už není v bezpečí. Co na to Rusové?

Byly poškozeny tři obytné domy, oběti na životech hlášeny nebyly. Ruské ministerstvo obrany a následně Vladimir Putin útok označili za teroristický. Ukrajinské vedení účast na akci popřelo.

Zasažení centra Moskvy s obyčejnými činžáky mělo na místní zapůsobit víc než útoky na sídla zbohatlíků na okraji metropole, ke kterým rovněž došlo. Jaké byly reakce? Čečenský diktátor Ramzan Kadyrov ihned volal po zavedení válečného stavu. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov ho okamžitě usadil, nic takového se zavádět nebude. Naopak vydal Kreml pokyn svým médiím, aby událost co nejvíce zahrála do autu.

Stejně nic nepochopí

Server Meduza, který působí na ruské obyvatelstvo z Rigy, uvedl, že pokyn obsahoval čtyři body. Média měla vyzdvihnout skvělou práci ruské protivzdušné obrany, pak výtečnou připravenost federálních a místních úřadů, zdůraznit, že cíle „provokace“ nebyly dosaženy, a položit důraz na to, že nepřátelská operace měla psychologicky vykolejit Rusy, ale ti že prokázali klid a zdrženlivost.

‚Muž na černou práci‘ Prigožin vyjel na turné. Kreml ho tak využívá, aby připravil Rusko na dlouhou válku Číst článek

Známý ruský filmový producent Alexandr Rodňanskij, který je v emigraci, napsal: „Dnes v noci Moskvané pocítili desetinu, ne-li setinu toho, co cítí obyvatelé Kyjeva KAŽDOU noc… Ministerstvo obrany Ruské federace, odpovědné za bombardování Ukrajiny a vraždění civilních obyvatel, označilo moskevskou událost za...TERORISTICKÝ AKT. Fakt? Jaký název tedy má to, co se děje na Ukrajině?“

Spisovatel Dmitrij Gluchovskij, který je znám i v Česku a který je rovněž v emigraci, napsal na adresu Rusů: „Za stěnami vaší bubliny, ve které jsou restaurace a divadla narvané k prasknutí, ve které začíná báječné léto, jízdy na kole, zahrádky s koktejly a DJ, jsou vraždy, které se páchají každou minutu… Bublina brzy praskne a krev, i když jste ji osobně neprolili, vtrhne k vám.“

Sociální psycholog Alexej Roščin se současně podělil o dojmy z výzkumu skupin Rusů v Moskvě a regionech, který prováděl v průběhu předchozího měsíce. Zdůraznil, že zažil širokou škálu emocí, jedna však naprosto chyběla. Šlo o stud, který by mohli respondenti cítit kvůli tomu, že jejich země přepadla jinou zemi a masově vraždí její obyvatele.

„Je to podle mě mimořádně špatný symptom, který ukazuje, že společnost ani nemínila zahájit proces uzdravení. Může se s velkou pravděpodobností stát, že prohrají, budou rýt držkou v zemi, ale stejně nepochopí zhola nic,“ uzavřel sociální psycholog Roščin.

Autor je komentátor serveru novinky.cz