Putin doživotně v Kremlu, Navalnyj vyzývá k masovým protestům na podzim

V úterý byl odhalen nový památník bitvy u ruského města Ržev, která se odehrála během druhé světové války. Vladimir Putin nedávno zveřejnil, že v této bitvě přišel Sovětský svaz o milion 300 tisíc vojáků. Památník má podobu ruského vojáka, jeho výška je 25 metrů a stojí navíc na desetimetrovém pahorku. Komentář Moskva / Praha 6:30 4. července 2020

Putin vystoupil v televizi v předvečer závěrečného dne takzvaného všelidového hlasování o změnách v ústavě, které mu dávají možnost zůstat v Kremlu do roku 2036, právě s tímto památníkem v pozadí.

Pozor, přijde taková kontrolní otázka: Kdo byl na televizních záběrech větší, zda voják v 35metrové výšce, anebo Putin, který měří maximálně 170 centimetrů? Každý Rus bude znát odpověď předem. Samozřejmě doživotní prezident.

Že bude doživotní, vědělo se také dávno před takzvaným všelidovým hlasováním, jehož pravidla porušila skoro všechno, co patří ke skutečným volbám. Hlasovalo se týden bez kontroly, a to také v lese na pařezu, u záchodků, na lavičkách nebo u otevřeného kufru dodávky.

Ústřední volební komise hlásila průběžné výsledky hned od začátku procesu. Podivně se shodovaly se spekulacemi od insiderů, které zazněly již před začátkem této akce jako kremelský plán, který má potěšit Putina.

Nakonec oznámila Ústřední volební komise, že podle předběžných výsledků byla účast 67,97 procent. Pro Putinovy změny v ústavě se mělo vyjádřit 77,92 procent, proti 21,27 procent voličů.

Největším nezávislým odborníkem na volební výsledky je v Rusku matematik Sergej Špilkin. Nezávislým médiím představil svou analýzu volebního chování 88 milionů voličů. Uvedl, že z toho bylo 22 milionů hlasů zfalšováno úřady. Reálný výsledek je podle Špilkina 65 procent pro změny a 35 procent proti, účast tvořila přibližně 42 procent voličů.

Politolog Andrej Kolesnikov z moskevského Carnegie Center napsal na serveru The New Times: „Místo jednoty národa Putin svým vynulováním (prezidentských termínů) a nucením ke hlasování, otevřeně fejkovými výsledky zesílil konfrontaci ve společnosti, která může vypuknout každou chvíli. Autokrat sám umístil časovanou bombu do základu svého systému. Neznamená to, že exploduje v noci ze zítřka na pozítří. Ale tiká. A je to zřetelně slyšet.“

Nejznámější opoziční politik Alexej Navalnyj nazval proběhlé hlasování podvodem. Vyzval občany, aby v zářijových krajských a komunálních volbách dali hlas komukoli, jen ne vládnoucímu Jednotnému Rusku, a pokud Kreml opět zfalšuje volební výsledky, aby vyšli ve statisícových počtech do ulic a neopustili je, dokud Putinův režim nepadne.

Autor je komentátor Práva