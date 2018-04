V Rusku se teď nedá mluvit o stabilitě

V zahraničí měla největší ohlas tragédie v obchodním centru v sibiřském Kemerovu. Postupně vycházelo najevo, že budova byla v provozu bez platného stavebního povolení, že bezpečnost zajišťoval vyučený kuchař a v ochrance pracovali lidé bez výcviku.

Protipožární systém byl dlouho před neštěstím mimo provoz. V okamžiku požáru vypnul dezorientovaný příslušník ochranky hlásiče. Jeho kolegové bránili zoufalým rodičům, aby běželi do zamčených kinosálů a zachránili své děti, protože si nebyli jisti, co se smí a co ne.

Když několik tisíc šokovaných lidí přišlo další den na hlavní náměstí Kemerova, hlásil v tu chvíli gubernátor Putinovi, že jde o „známé potížisty a opozičníky“, kteří prý nemají s rodinami obětí nic společného. Gubernátorův zástupce na místě obvinil jednoho muže, že si dělá na neštěstí osobní PR. Ten mu odpověděl, že v ohni ztratil tři dcery, ženu a sestru.

Holý život neprivilegovaných

Je potřeba dodat, že právě tento zástupce o pár dnů později vystřídal gubernátora, kterého přemístili do funkce předsedy regionálního parlamentu. Jiná státní úřednice se na náměstí divila, proč si dělají kvůli smrti několika desítek dětí takový rámus, když děti umírají stále, například na AIDS, a že nechápe ty, kteří přišli demonstrovat kvůli cizím potomkům.

Nakonec na ústřední úrovni bylo neštěstí vyhodnoceno jako pokus místních úředníků, opozice, Ukrajiny a Západu poškodit Putina. Jenže zároveň vzplanuly nepokoje přímo u Moskvy v městech, která se dusí kvůli toxickým výparům ze skládek.

Gubernátora na vidle

Nejznámější se stal Volokolamsk. Na protestní mítink zde přišla téměř třetina obyvatel. Někteří křičeli Putine, pomoz!, jiní drželi transparent Putine, nepotřebujeme vaše květiny na našich hrobech! Vztah k úředníkům, které Putin do Moskevské oblasti poslal vládnout, se zkoncentroval do plakátu Gubernátora na vidle!

Když začali shromáždění, mezi nimiž bylo mnoho starších lidí, zpívat proslulou píseň Svatá válka s počátečními slovy Vstavaj, strana ogromnaja!, muselo zatrnout každému členovi ruské věrchušky, který ještě neztratil cit. V písni se totiž mluví o boji lidu proti fašistům. Tak začali vnímat Putinovy úředníky. Jeho samotného zatím ne.

Mezitím v Soči si nedokázali hasiči poradit s požárem obytného domu a hasiči v Moskvě neuměli najít ohnisko požáru v dalším obchodním centru, kde zahynul jeden člověk. Stabilita, předvídatelnost a perspektivnost, to nejsou charakteristiky současného Ruska. Nejde už o politiku, ale o úroveň, na které není zaručen holý život neprivilegovaných.

