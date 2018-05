Elitní silovou složku, Rosgvardiju, vede Viktor Zolotov. V čele ministerstva pro mimořádné události je Jevgenij Ziničev, gubernátorem Tulské oblasti je Alexej Ďumin.

Ziničev krátce pobyl gubernátorem Kaliningradské oblasti, ale bál se veřejnosti a podal demisi. Proslul jedinou tiskovkou, která trvala 49 sekund.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Alexandr Mitrofanov: Putin daruje funkce svým věrným a jejich potomkům

To je ale v souladu s tradicí. Vzdělanější Rusové znají satirickou Historii města Hloupětína (1870) od Michaila Saltykova-Ščedrina, která je podobných historek plná.

Co je ovšem na nové vládě pozoruhodné do té míry, že to probírala i část ruské veřejnosti, které není úplně jedno, co se děje, je obsazení křesla ministra zemědělství. Kvalifikací Dmitrije Patruševa pro tuto funkci je jeho otec Nikolaj, dlouholetý důstojník KGB, později šéf FSB, nyní tajemník Bezpečnostní rady státu a jeden z nejbližších Putinových spolupracovníků.

Až bude zestárlý vůdce na odchodu

On vlastně Patrušev junior ani ve své původní profesi bankéře neušel pozornosti, když server Dissernet, který ověřuje míru plagiátu ve vědeckých pracích, našel v Patruševově disertaci nejdřív jako uchazeče o titul CSc. a pak DrSc. značné množství pasáží ukradených jiným autorům.

Je pravda, že už dříve byli zvýhodněni synové otců blízkých Putinovi. Potomek senátora Jurije Vorobjova Andrej se stal gubernátorem Moskevské oblasti. Šéf generální rady Jednotného Ruska a předtím gubernátor Pskovské oblasti Andrej Turčak má zas tatínka Anatolije, který dělal s mladým Putinem judo. Ale ministr jako tátova tlačenka, to se stalo poprvé.

Stavovské principy

Známý politolog Valerij Solověj napsal: „Klíčovým rysem nové ruské vlády je manifestační uspořádání moci podle stavovských principů. Řízení státních korporací a ministerská místa se poskytují členům jedné skupiny a jsou to fakticky dědičné funkce. Takto vypadá sociální úpadek.“

Putin schválil staronovou Medveděvovu vládu. Na klíčových ministerstev zůstávají Lavrov i Šojgu Číst článek

Publicista Konstantin Eggert se domnívá, že politický režim neúprosně stárnoucích důstojníků sovětských tajných služeb se chystá předat moc a aktiva dědicům: „Ruská ‚nová šlechta‘ doufá, že moc a majetky dokáže udržet navždy v rukou svých a svých potomků. To je podstata Putinova čtvrtého volebního období. Jak silovici, tak technokrati ve vládě budou plnit tento úkol, který je hlavní.“

Jiný publicista, Oleg Kašin, přišel s myšlenkou, že Putin a jeho nejbližší okolí se začíná připravovat na dobu, kdy zestárlý vůdce bude muset odejít: „,Správnou‘ přípravu následníka začínají pěstováním jeho okolí, aby až bude vyhlášena hodina H, neocitl se ani omylem mezi lidmi, kteří začnou dělit moc, někdo nepovolaný.“

Putin však nejspíš tyto úvahy nečte. Má jiné starosti. Grigorij Javlinskij, který byl v roce 1990 ruským vicepremiérem, před několika dny zveřejnil své svědectví z nedávného rozhovoru s vůdcem. „Vladimire Vladimiroviči, chápete, že jsme na pokraji války? - Ano, chápu. Ale my zvítězíme.“

Autor je komentátorem deníku Právo.