Novičok dokládá, že za útokem na Navalného je ruský stát

Ta by se zabývala příčinami „náhlého zdravotního kolapsu“ Alexeje Navalného. Hlavně mezi ruskými liberály tato iniciativa vyvolala bouři nevole.

Leonid Rošal je člověk v ruském prostoru jistě nepřehlédnutelný: na počátku tohoto století se například podílel na vyjednávání s čečenskými teroristy. Třeba při jejich brutálních akcích v moskevském Divadle na Dubrovce či v beslanské škole. V roce 2015 se zase v zájmu tamních dětí domáhal ukončení bojů na východní Ukrajině.

Na druhé straně ovšem tento významný sovětský a ruský dětský chirurg většinou vystupuje jako jistý umírněný hlas režimu. Do této role se vmanévroval i tentokrát: Rošal netvrdí, že opoziční politik, přinejmenším na ruském území, otráven rozhodně nebyl, ale domáhá se debaty o něčem, co je už pár dní dobře známé a jisté – Alexej Navalnyj se stal obětí travičského útoku.

Všechny odpovědi máme

Jako jedna z prvních se ozvala Navalného žena Julie, která nejhorší okamžiky strávila po boku svého muže.

Ta na své instagramové stránce píše: „Zaprvé je, drahý pane doktore, docela dobře možné, že nesledujete zpravodajství, protože vývoj manželových potíží je evidentní – byla to otrava jedovatou látkou a v omské nemocnici to moc dobře věděli… Vy sám, doktore Rošale, mému muži jakožto pediatr pomoci rozhodně nemůžete. A nejspíš ani nechcete. A pak – veškerá vaše veřejná činnost z posledních let mi nedává ani tu nejmenší možnost vám důvěřovat a vážit si vás. Nechováte se jako lékař, ale jako hlásná trouba státu. Vy nechcete pomoci nemocnému, na kterého kašlete, ale jen se snažíte z německých kolegů vymámit informace. A vysloužit si chválu ruských mocných.“

K Julii Navalné se na Facebooku přidává i známý ruský traumatolog Andrej Volna, který upozorňuje na několik důležitých faktů.

Především by třeba stačilo zjistit, co posádku první pomoci přimělo k tomu, aby pacientovi rovnou aplikovali atropin? Proč se lékař na příjmu omské nemocnice rozhodl Navalného poslat rovnou na toxikologii? Proč byl do Omsku z Moskvy vyslán reanimatolog, který ovšem pak na dálku celou noc konzultoval s moskevskými toxikology? A jaké dávky atropinu Navalnyj v Omsku dostával, což je také velmi důležitý indikátor.

Své úvahy doktor Volna uzavírá takto: „Pokud budeme znát odpovědi na tyto otázky – a na to stačí několik hodin – nejspíš nebude třeba zbytečně obtěžovat naše německé kolegy. Protože všechny odpovědi máme tady, doktore Rošale. V Omsku. V Moskvě. A ne v Berlíně.“

Autor je komentátor Českého rozhlasu